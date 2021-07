Selon la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, citant le quotidien français « Le Monde » révèle que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a demandé à espionner des politiciens et des professionnels des médias au Liban… Qui sont-ils ?

Dans un rapport publié ce lundi, Le Monde a annoncé lundi, que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avait demandé l’espionnage par le programme « Pegasus » de la société israélienne « NSO », sur « des hommes politiques et des professionnels des médias libanais, y compris le président de la République, Michel Aoun. »

Le rapport a ajouté que « des personnalités de la classe politique et médiatique au Liban, à savoir : l’ancien Premier ministre libanais Saad Hariri, le chef du Mouvement patriotique libre Gibran Bassil, et le directeur général de la sécurité publique libanaise, le général de division Abbas Ibrahim , ont été espionnés sur demande de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis entre 2018 et 2019 ».

Le rapport a souligné que « MBS avait également demandé à espionner « les deux députés du Hezbollah, Hassan Fadlallah et Ali Fayyad ». MBS a également demandé « d’espionner le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh, et l’ancien ministre des Finances, Ali Hassan Khalil ».

Le Monde a noté que « l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont demandé d’espionner deux professionnels des médias, Ghassan Ben Jeddo et Ibrahim Al-Amin ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen