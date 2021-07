Le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne n’est « pas dans l’intérêt commun » de l’Union européenne et la Commission examinera avec les Etats membres de l’UE et des pays voisins l’accord conclu sur le sujet entre Berlin et Washington.

Les Etats-Unis et l’Allemagne ont annoncé mercredi un accord concernant Nord Stream 2 dans le cadre duquel Berlin s’est engagé à répondre par des sanctions à toute tentative de la Russie de se servir de l’énergie comme d’une arme contre l’Ukraine ou d’autres pays européens.

« Nous discuterons de cela avec les pays de l’UE et nos voisins, notamment l’Ukraine », a dit un porte-parole de la Commission européenne aux journalistes.

L’exécutif européen a aussi salué l’engagement de l’Allemagne à respecter « l’esprit et la lettre des lois sur l’énergie de l’UE », étant donné la volonté européenne de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

A Moscou, le Kremlin a exprimé jeudi son désaccord avec certaines formules figurant dans le compromis trouvé entre l’Allemagne et les Etats-Unis, assurant que la Russie n’avait jamais utilisé ses ressources en énergie comme une arme politique.

Source: Sputnik