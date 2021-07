L’efficacité du vaccin de Pfizer contre la contamination au Covid-19 est tombée à 39% en ‘Israël’, a énoncé jeudi le ministère national de la Santé, selon l’agence russe Sputnik.

Ce chiffre fait référence à la période comprise entre le 20 juin et le 17 juillet, a-t-il indiqué, ajoutant que la baisse en cours avait été observée parallèlement à la propagation du variant Delta dans le pays.

Avec l’arrivée du variant Delta qui est apparu pour la première fois en Inde, il y a eu une augmentation des infections. Le coronavirus a été dépisté chez 2.400 personnes dont presque 40% étaient vaccinées, a rapporté KAN, la radio publique israélienne. 35% des patients avec des symptômes pénibles avaient été immunisés.

Ce taux est nettement inférieur à celui de 64% mesuré entre le 6 juin et le 3 juillet et de 94,3% mesuré entre le 2 mai et le 5 juin.

Cependant, l’efficacité du vaccin dans la prévention des cas graves en Israël est actuellement estimée à 91,4%, et à 88% dans la prévention des hospitalisations liées au Covid-19, rapporte Sputnik.

Israël a été le premier à recevoir le vaccin Pfizer dans le monde : près de 57% de sa population est entièrement vaccinée. 61,6% ont reçu une première dose depuis le 20 décembre 2020.

Il s’est attelé à présenter ce favoritisme inexpliqué comme étant un succès et un exploit mérité qui illustre sa supériorité parmi les nations.

Il n’a voulu transférer les doses de vaccin à la population palestinienne en Cisjordanie occupée qu’à l’approche de leur date d’expiration. Ce qui a poussé l’Autorité palestinienne à les refuser.