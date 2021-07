Le commandant de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique, (CGRI) a déclaré que les forces iraniennes devraient maintenir le plus haut niveau de préparation et être prêtes pour des missions les plus difficiles.

« Si l’ennemi faisait une action insensée ou menait une agression contre l’Ordre islamique, il nous faudrait étouffer cet agissement dans l’œuf », a martelé le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, lors d’une réunion jeudi 29 juillet, dans le sud de l’Iran avec un groupe des forces de la marine du CGRI.

Les responsables iraniens ont souligné à plusieurs reprises que le pays n’hésitera pas à améliorer son niveau de préparation en matière de défense et qu’il renforcera au besoin à un niveau maximal ses capacités militaires qui sont entièrement destinées à la défensive et non à l’offensive en principe.

Rappelons que les navires Sahand et Makran de la marine de la République islamique d’Iran ont commencé à naviguer depuis le port de Bandar Abbas en mai, passant l’océan Atlantique et traversant des eaux stratégiques avant d’atteindre le golfe de Finlande pour participer au plus grand défilé naval russe.

Après avoir parcouru 13 000 milles marins, les deux navires de l’armée iranienne sont arrivés à Saint-Pétersbourg en Russie, pour participer au défilé naval du 25 juillet de la marine russe.

La présence de la marine iranienne à Saint-Pétersbourg, a montré au grand jour la puissance navale et la capacité des équipements de fabrication iranienne.

Ce déploiement emporte néanmoins plusieurs autres messages non moins importants.

Les flottes navales iraniennes pourront effectuer de longs voyages sans avoir besoin de s’amarrer dans aucun port. La fabrication du navire Makran augmentera la portée opérationnelle des flottes de la marine iranienne en mer.

La flotte iranienne a navigué les côtes de la Grande-Bretagne et d’autres pays membres de l’OTAN et parcouru une distance de 13 000 miles marins pour mouiller au port russe.

Cette décision de Téhéran a montré que si l’Iran faisait l’objet d’une menace, il ne se défendrait pas uniquement sur ses propres côtes mais qu’il pourrait également déplacer le cercle défensif à des kilomètres plus loins.

C’était d’ailleurs la première fois que des navires de guerre iraniens étaient déployés sur les côtes de pays européens.

Les Américains qui considéraient autrefois la présence de la marine iranienne dans l’océan Atlantique comme impossible, assistent désormais à la présence de navires de guerre et de soutien de l’Iran dans la région et cet événement adresse un message clair à la partie américaine.

Aujourd’hui, la présence des navires de guerre iraniens sur les côtes russes montre que la marine iranienne a franchi des pas géants par rapport au passé.

La présence de la marine iranienne en Russie renforcera l’interaction entre les marines des deux pays et cela augmentera aussi la capacité des deux marines à assurer leur défense contre des menaces communes.

Source: Avec PressTV