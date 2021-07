Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a dit vouloir porter devant l’ONU l’affaire de l’attaque contre un pétrolier géré par une société détenue par un milliardaire israélien, qui a fait deux morts parmi l’équipage en mer d’Oman et que l’entité sioniste impute à l’Iran.

L’armateur Zodiac Maritime, société internationale propriété de l’Israélien Eyal Ofer et dont le siège est situé à Londres, avait annoncé vendredi « la mort de deux membres de l’équipage: un ressortissant roumain et un ressortissant britannique » lors d’un incident à bord du M/T Mercer Street.

L’attaque n’a pas été revendiquée mais Dryad Global, société spécialisée dans la sécurité maritime basée à Londres, a évoqué de nouvelles « représailles dans la guerre de l’ombre que se livrent l’Iran et l’entité sioniste.

« J’ai donné des consignes aux ambassades à Washington, Londres et l’ONU pour qu’elles oeuvrent avec leurs interlocuteurs gouvernementaux et les délégations compétentes au siège de l’ONU à New York », a indiqué M. Lapid vendredi sur Twitter, rapporte l’AFP.

Il a dit avoir parlé avec son homologue britannique Dominic Raab, soulignant « le nécessité de répondre sévèrement à l’attaque contre le bateau… ».

L’armée américaine avait indiqué que des forces de la marine américaine, répondant à un appel de détresse, étaient venues en aide à l’équipage du pétrolier ciblé et avaient pu voir des preuves d’une attaque. Les premières constatations « indiquent clairement » une attaque de type drone.

En Iran, la chaîne en arabe de la télévision d’Etat a cité des « sources informées dans la région » qui affirment que l’attaque était une réponse à une « récente agression israélienne », le 22 juillet, contre l’aéroport Dabaat dans la région de Qousseir en Syrie.

La mer d’Oman est située entre l’Iran et Oman, à la sortie du stratégique détroit d’Ormuz par lequel transite une grande partie du pétrole mondial et où opère une coalition dirigée par les Etats-Unis.