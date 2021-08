Le Hezbollah a appelé, mardi 3 aout, la justice libanaise à « faire la vérité » sur la double explosion au port de Beyrouth, dont la première commémoration aura lieu demain mercredi, « sans céder aux pressions », mettant en garde contre les tentatives d’exploitation à des fins politiques de cette affaire.

Après avoir présenté une nouvelle fois ses condoléances aux proches des victimes de « la plus grande tragédie nationale » ayant frappé le Liban et exprimé sa sympathie aux blessés et sinistrés, le Hezbollah a exprimé l’espoir que « toute la vérité soit faite sur cette catastrophe en toute transparence et fiabilité, loin de toute récupération politique, règlement de comptes ni conflits internes étroits ».

Dans un communiqué, le Hezbollah a estimé que ces pratiques risquent d' »empêcher toute reddition des comptes ».

« Nous demandons aux autorités judiciaires concernées de traiter cette affaire nationale avec sérieux et responsabilité, sans céder aux pressions et aux intérêts personnels et à dévoiler la vérité, devant l’opinion publique et le monde, en toute transparence », a encore appelé le parti de la résistance.

Il a aussi réclamé qu’un terme « définitif » soit mis aux « manipulations internes et à l’exploitation externe » de cette affaire, ainsi qu’aux « accusations infondées et aux détournements de la vérité ».

Près d’un an après la déflagration qui a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés, la population libanaise dénonce la lenteur des investigations.

Source: Avec OLJ