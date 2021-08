Le nouveau Président iranien, Ibrahim Raissi, s’exprimant mardi soir 4 août à l’occasion d’une rencontre avec le secrétaire général de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA), a déclaré que la République islamique d’Iran et les pays membres de l’Union d’Alba ont des valeurs communes.

« La République islamique d’Iran est déterminée à renforcer davantage ses relations politiques et économiques avec les États membres de cette Alliance, et considère cela conforme aux valeurs et positions communes des deux parties », a-t-il précisé.

Toujours lors de la rencontre, Ebrahim Raïssi soulignant la nécessité d’une coopération bilatérale a déclaré : « Il est nécessaire d’augmenter le niveau de coopération et de coordination dans divers domaines bilatéraux, régionaux et internationaux et cela avec une planification et une conception appropriées. »

Le Président Ebrahim Raïssi a rappelé que les pays arrogants et extravagants du monde méprisent les efforts des nations indépendantes et épris de liberté et conspirent contre cela.

« Sans aucun doute, l’activation du niveau de coopération entre l’Iran et les pays d’Amérique latine peut dissuader les Américains et d’autres peuples arrogants », a-t-il insisté.

Pour sa part, Sacha Sergio Llorenti Soliz, Secrétaire général de l’Union d’Alba, a exprimé sa satisfaction de sa présence à Téhéran au nom des neuf États membres de l’Alliance avant de féliciter M.Raïssi pour son élection à la présidence de la République islamique d’Iran (.

« L’Alliance d’ALBA souhaite renforcer davantage les relations entre les États membres et la République islamique d’Iran », a-t-il fait savoir.

Il a noté que l’Iran et l’Alliance d’Alba ont « beaucoup en commun » et cherchent tous deux à « défendre l’indépendance et la souveraineté des nations et à résister aux extravagances états-uniennes ».

L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité de commerce des Peuples (ALBA – TCP est une organisation politique, culturelle, sociale et économique pour promouvoir l’intégration des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Source: AlManar + Agences