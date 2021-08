Le 11 août 2006, trois jours avant la cessation des hostilités, la résistance islamique a abattu un hélicoptère israélien de type Yasour, un appareil de fabrication américaine pouvant transporter 35 soldats lourdement équipés.

Alors qu’il voulait faire débarquer des soldats israéliens sur la colline Mariamine, près de Yatar, au sud du Liban, dans le but de prendre cette zone stratégique qui surplombe une grande partie du littoral du sud, il a essuyé le tir fatal d’un missile sol-air utilisé pour la première fois et baptisé Waed. Les 5 militaires israéliens qui étaient à son bord ont tous péri. Directement après, le commandement de l’armée israélienne a suspendu l’opération qu’elle avait entamée dans le but d’attteindre le fleuve de Litani. Les jours précédents, les chars Mirkavas israéliens avaient subi un revers mémorables lorsqu’ils sont tombés dans un guet-apens tendu par la résistance alors qu’ils tentaient d’entrer au Liban pour se rendre vers ce fleuve via Wadi al-Hojeir. La plupart d’entre eux ont été soit détruits, soit mis hors d’état de nuire.

Après la perte de Yasour, les tentatives des forces israéliennes de faire une descente pour récupérer les cadavres des tués israéliens se sont également avérés vaines. Ce n’est qu’après la cessation des hostilités, le 14 août , qu’ils ont peut le faire, pendant les 48 heures accordées par la résistance. Selon Haj Mahdi, l’un des résistants libanais, ils y avait les traces de 15 cadavres dans l’appareil et autour de lui. Les débris du Yasour sont exposés aujourd’hui dans le musée de la résistance à Mlita. Une photo a été prise à un chef de la résistance qui participé à l’opération contre Yasour, connu sous le pseudonyme Abou Ala al-Bosni. Ayant entre autres participé à la guerre en Bosnie-Herzégovine dans les années 90 du siècle dernier, il a fait part à la guerre en Syrie où il est tombé en martyr.

Le site d’information libanais al-Ahed News a interwievé celui qui a abattu cet appareil ce jour-là. Il assure que dans de la prochaine guerre, l’armée de l’air israeliénne n’aura plus le libre accès à l’espace aérien libanais comme ce fut le cas dans toutes les guerres, dont celle de 2006. C’est toujours la supériorité aérienne israélienne qui a été le principal atout de force d’Israël.

Et pourtant, durant cette guerre, cette aviation avait échoué dans la realisation des objectifs qui lui ont été fixés.

Elle n’a pu détruire les plateformes de lancement des roquettes de la résistance et malgrè les destructions énormes qu’elle a causées surtout au Liban du sud, elle n’a pas faire arrêter les tirs de roquettes de la résistance contre les colonies israéliennes en Palestine occupée. Mais l’aviation israélienne est parvenu à réaliser un grand nombre de massacres contre les civils libanais, tuant 1400 en l’espace de 33 jours.

Ci dessous, la vidéo de l’interview avec des sous-titrages en français réalisés par al-Ahed News.

