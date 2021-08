«Manifester la détermination et la capacité de la Russie et de la Chine à lutter contre le terrorisme, à défendre la paix et la stabilité dans la région» était l’objectif des exercices militaires russo-chinois Xibu/Interaction-2021 qui ont rassemblé 10.000 soldats, une centaine d’avions et d’hélicoptères et presque autant de pièces d’artillerie.

La phase active des exercices militaires russo-chinois Xibu/Interaction-2021 s’est achevée le 13 août dans le polygone de Qingtongxia, dans la région chinoise du Ningxia, par la défaite des forces terroristes, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, arrivé la veille pour observer les manœuvres aux côtés de son homologue chinois, Wei Fenghe, s’est félicité des opérations conjointes des forces armées des deux pays.

«Défendre la paix et la stabilité»

Les manœuvres ont été l’occasion pour les militaires des deux pays de s’entraîner à l’organisation d’opérations d’exploration communes et de simuler une opération antiterroriste terrestre et aérienne. Elles ont rassemblé plus de 10.000 militaires dotés de 200 véhicules blindés, 90 pièces d’artillerie et plus de 100 avions et hélicoptères. Leur objectif numéro un était de développer le partenariat et la coopération stratégique entre la Russie et la Chine.

Sergueï Choïgou et Wei Fenghe ont assisté aux manœuvres qui ont compris des exercices de débarquement sans parachute, d’offensive conjointe des armées ainsi que de tirs avec utilisation d’avions et de drones.

«Les exercices ont pour objectif de renforcer et développer les relations russo-chinoises, le partenariat global et la coopération stratégique, d’accroître le niveau de coopération militaire et d’amitié entre les forces armées des deux pays, de manifester la détermination et la capacité de la Russie et de la Chine à lutter contre le terrorisme, à défendre en commun la paix et la stabilité dans la région», avait précédemment indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.



«Un succès total»

Wei Fenghe a annoncé la fin des exercices Xibu/Interaction-2021, soulignant qu’ils n’avaient pas été dirigés contre des pays tiers et constatant qu’ils ont été un succès.

«Nous avons aujourd’hui observé tous les deux les opérations des troupes dans le cadre des exercices Xibu/Interaction-2021. Les forces conjuguées des deux pays ont enregistré un succès total», a-t-il indiqué lors de négociations avec son homologue russe.

