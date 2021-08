Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré, mercredi 18 août, à ses homologues russe et chinois que Téhéran était prêt à coopérer avec les deux pays pour établir « la stabilité et la paix » en Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir.

Les talibans ont pris dimanche le contrôle du pays après une offensive fulgurante déclenchée en mai à la faveur du début du retrait des troupes américaines et étrangères d’Afghanistan.

« L’Iran est prêt à coopérer avec la Chine pour établir la sécurité, la stabilité et la paix en Afghanistan et aussi pour le développement, le progrès et la prospérité de son peuple », a déclaré M. Raïssi au président Xi Jinping lors d’un appel téléphonique à l’initiative de Pékin, selon le site officiel du président iranien.

Raïssi a de la même façon exprimé la disposition de l’Iran à « coopérer pour établir la paix et le calme en Afghanistan » avec la Russie lors d’un appel téléphonique avec le président Vladimir Poutine.

« Nous pensons que tous les groupes afghans devraient travailler ensemble (…) et faire du retrait américain un tournant pour une paix et une stabilité durables en Afghanistan », a-t-il déclaré.

L’Iran a entretenu des relations tendues avec les talibans entre 1996, date de leur prise de pouvoir, et 2001, lorsqu’ils ont été chassés par une invasion menée par les États-Unis en raison de leur refus de livrer Oussama ben Laden, le chef d’Al-Qaïda, dans la foulée des attentats du 11 septembre.

L’Iran n’a jamais reconnu le régime des talibans, mais a déclaré ces derniers mois qu’ils devaient faire « partie d’une solution future » en Afghanistan.

Lundi, M. Raïssi, a affirmé que la « défaite militaire » des États-Unis en Afghanistan devait se transformer en une « opportunité de paix » dans ce pays voisin, ajoutant que Téhéran tenait « aux relations de bon voisinage avec l’Afghanistan ».

Source: Avec AFP