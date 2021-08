La Syrie a condamné l’ouverture d’une « Représentation de l’administration autonome du nord et de l’est de la Syrie » à Genève en Suisse.

Cette région stratégique de la Syrie est occupée par les milices à majorité kurde des Forces démocratiques syriennes avec l’assistance des forces américaines venue en Syrie dans le cadre d’une coalition destinée à combattre Daech mais dont l’action .

Le ministère syrien des Affaires étrangères a envoyé un mémorandum officiel au ministère fédéral des Affaires étrangères de la Confédération suisse qui cite : « la soi-disant «Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie», qui a récemment annoncé l’ouverture d’un bureau à Genève, est une entité qui transporte des armes illégales contre l’État syrien et les civils. Dans les zones qu’elle contrôle, elle n’a aucune personnalité ou compétence juridique. Elle adopte des tendances séparatistes et agit activement contre les lois nationales syriennes et contre la volonté de son peuple et de son gouvernement ».

Le texte appelle les autorités suisses compétentes à reconsidérer la décision d’autoriser l’ouverture de tels bureaux illégaux, d’autant plus que les responsables de ce bureau considéraient son ouverture comme une reconnaissance de la soi-disant « autogestion » par les pays hôtes.

Les déclarations du ministère syrien des Affaires étrangères interviennent après que la soi-disant « Représentation de l’administration autonome du nord et de l’est de la Syrie » a annoncé l’ouverture d’un bureau à Genève, en Suisse.

C’est dans un communiqué publié sur Facebook que cette représentation a indiqué que l’ouverture de son bureau le 9 août.

Elle s’inscrit selon ses termes dans le cadre de « la construction d’un pont des relations entre les composantes du nord de la Syrie et de la Suisse, le gouvernement et le peuple, dans le but de présenter le projet d’Administration autonome et sa vision pour résoudre la crise syrienne et le futur mécanisme de gouvernance, ainsi que dans un effort pour consolider les relations diplomatiques et établir la sécurité et la stabilité dans la région, face à la menace de Daech , qui menace l’humanité avec sa brutalité ».

La représentation a qualifié la présence turque dans le nord de la Syrie d’occupation, et a souligné qu’elle « exposera les pratiques de son armée et de ses mercenaires dans les zones occupées devant les organisations internationales, et qu’elle sera le principal lien entre l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie et les parties suisses officielles et officieuses », notant qu’elle s’efforcera de fournir les installations nécessaires pour les citoyens du nord et de l’est de la Syrie en Suisse.

Mais le ministère suisse des Affaires étrangères a catégoriquement démenti tout soutien à cette entreprise. Son porte-parole a indiqué que « le bureau n’est pas une représentation officielle, mais une association au sens du Code civil suisse », ajoutant que « les associations peuvent être librement constituées » en Suisse sans permis.

