Les forces de sécurité iraniennes ont démantelé une cellule terroriste affiliée aux agences d’espionnage étrangères, a annoncé mercredi le ministère du Renseignement dans un communiqué.

Les forces de sécurité et de renseignement ont démantelé un groupe terroriste lors d’une opération alors qu’il tentait de commettre des actes de sabotage et des attaques terroristes contre les centres vitaux et sensibles de l’Iran, selon le communiqué.

Il a ajouté que plus d’informations sur le groupe terroriste seront revelés au peuple dans un proche avenir. En juillet, les forces de sécurité iraniennes ont également démantelé un groupe terroriste affilié à l’agence d’espionnage israélienne, le Mossad, et capturé ses membres.

« Un réseau d’agents du régime sioniste (Mossad) a été démantelé et capturé avec une importante cargaison d’armes et de munitions après son arrivée aux postes frontières ouest du pays », a déclaré le directeur général du ministère du Renseignement chargé du contre-espionnage.

« Les agents du Mossad avaient l’intention d’utiliser l’équipement lors d’émeutes dans les villes et villages et pour des opérations d’assassinat », a-t-il déclaré, ajoutant que « lors des élections présidentielles, le régime sioniste avait également l’intention de mener des actes de sabotage dans différentes parties du pays à plusieurs reprises, mais cela s’est vouée à l’échec .

Source: Médias