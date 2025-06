Des milliers d’Israéliens juifs et palestiniens ont manifesté vendredi à la frontière de Gaza, exigeant la fin du génocide à Gaza et de la famine.

Selon le site Europalestine, cette marche a été organisée à l’initiative d’Alon Lee Green, activiste et co-directeur du mouvement Standing Together.

« Nous sommes ici, des milliers de Juifs et de Palestiniens, pour protester contre l’anéantissement de Gaza, après que la police a tenté de nous interdire de marcher vers Gaza. Nous sommes ici contre la famine, le massacre d’enfants et contre notre gouvernement », a-t-il déclaré sur X.

Our protest against the annihilation war is getting bigger and bigger by the day https://t.co/7lVq7Y4uDP

