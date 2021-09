Le Mouvement de résistance palestinien Jihad Islamique en Palestine a réitéré son rejet de la tenue des élections municipales, au motif que c’est une diversion, assurant qu’il faut d’abord s’accorder sur un programme politique clair et spécifique basé sur la lutte contre l’occupation et l’arrêt de son « invasion de notre peuple, de notre terre et de nos lieux sacrés ».

Le gouvernement palestinien a décidé d’organiser des élections municipales en 2021, qui comprendront dans sa première phase 387 organes locaux, dont 376 en Cisjordanie, et 11 conseils municipaux à Gaza.

Dans un communiqué publié ce mercredi 22 septembre, le jihad a répondu a cette proposition de l’Autorité palestinienne : « à la lumière de l’agression sioniste et de l’escalade dont a été témoin notre territoire occupé, l’autorité de Ramallah a annoncé son intention d’organiser des élections locales dans un certain nombre de villages et de villes ».

« Toute élection sous occupation constitue une nouvelle distraction et une évasion du droit le plus important, celui de reconstruire le projet national selon une nouvelle stratégie globale, afin de gérer le conflit avec l’ennemi d’une part, et de former une référence nationale pour gérer les affaires intérieures et les élections », poursuit le texte du Jihad selon lequel cet objectif ne serait jamais réalisé par les élections, quand bien même les orateurs exagèrent dans leur discours en faisant valoir leur importance.

Selon ce mouvement, « les circonstances actuelles exigent que chacun se concentre sur la façon de faire face à l’occupation et à son agression, sur la défense de nos détenus dans les prisons de l’occupation, sur la confrontation à la colonisation et la protection du reste du pays, sur la fin du siège injuste imposé à la bande de Gaza, sur la riposte adéquate aux crimes de l’occupation en Cisjordanie et à al-Qods, sur la protection de l’unité du peuple palestinien, et sur le fait de mettre fin au contrôle de l’occupation sur tous les aspects de la vie et des services ».

« La priorité fondamentale de notre peuple et son premier besoin national réside dans la libération de l’occupation. Cela ne sera réalisé que par la résistance et l’escalade de l’Intifada et son développement, et non pas en la contournant par des négociations, des engagements sécuritaires et politiques, et en renforçant les liens économiques avec l’ennemi », conclut le Jihad dans sa déclaration.

Plusieurs partis palestiniens ont annoncé leur rejet de l’appel de l’Autorité palestinienne à des élections, soulignant qu’ils ne servent pas les intérêts nationaux collectifs.