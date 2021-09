Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a condamné les bombardements israéliens continus sur le territoire syrien, lors de la session du Conseil de sécurité de l’ONU.

Selon Nebenzia, les frappes aériennes israéliennes continues sur le territoire syrien sapent les efforts pour stabiliser la situation en Syrie et dans la région dans son ensemble.

Il a aussi indiqué que « les terroristes d’Idleb tentent de profiter de l’instabilité dans le sud de la Syrie. Rendant compte de plus de « 760 attaques contre les positions des forces gouvernementales qui ont été enregistrées au cours du seul mois dernier ».

Sur la situation dans le nord et le nord est syrien, il a indiqué : «la situation se détériore dans les zones d’opérations turques dans le nord de la Syrie, ainsi qu’à travers l’Euphrate, sur fond d’affrontements continus entre les Kurdes, les formations pros turques et les tribus arabes »

« Nous attendons avec impatience la reprise rapide du dialogue syrien direct à Genève », a-t-il poursuivi. Soulignant qu' »il est nécessaire que ce processus reste visible, et qu’il soit mis en œuvre par les Syriens eux-mêmes, sans ingérence extérieure et sans imposer de délais artificiels et avec une médiation internationale neutre ».

« Les expériences de la période précédente ont montré que c’est une erreur d’entourer les négociations d’exigences artificielles »,a-t-il fait remarquer.

Nebenzia a déclaré : « Moscou repose sur le principe selon lequel la paix et la sécurité à long terme en Syrie ne peuvent être atteintes que par la restauration complète de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, la fin de la présence étrangère illégale, après la défaite finale des terroristes. »

Le 3 de ce mois, la Syrie a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU et les Nations Unies à condamner l’agression israélienne contre son territoire et à prendre des mesures fermes pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

Source: Médias