Un éventuel défaut de paiement de la dette du gouvernement américain, si son plafond d’endettement demeure inchangé, entraînera une série de conséquences et une crise mondiale au final, avertit une analyse diffusée mercredi par CNN.

« Les Etats-Unis se dirigent vers un précipice – et entraînent le monde avec eux », écrit ainsi Stephen Collinson.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a rappelé mardi que les parlementaires américains avaient jusqu’au 18 octobre pour relever ou suspendre le plafond de la dette avant que le pays ne se retrouve en défaut de paiement de sa dette.

D’après l’analyse de M. Collinson, si le gouvernement américain fait défaut, il ne pourra pas payer les intérêts de ses dettes, ce qui entraînera une hausse des taux qu’il paie pour emprunter de l’argent, ce qui signifie que les prêts immobiliers et automobiles ou encore les factures de cartes de crédit augmenteront et que « des millions d’Américains pourraient probablement perdre leur emploi et la lente reprise post-pandémie pourrait s’effondrer ».

Les salaires des militaires, le paiement des retraites de fonctionnaires et autres prestations sociales se tariront également, selon cette analyse.

« La stabilité de la dette américaine étant le socle de l’économie mondiale, un défaut de paiement de Washington pourrait plonger le reste du monde dans la crise », note-t-elle.

Le président Joe Biden a finalement signé jeudi un texte de loi finançant l’Etat fédéral jusqu’au 3 décembre après son adoption dans la journée par le Congrès, évitant ainsi une fermeture partielle de l’administration qui devait commencer à minuit. Avec le passage de cette loi, les démocrates devront agir rapidement dans les prochains jours sur le plafond de la dette.

Ce dernier constitue le montant total de l’argent que le gouvernement américain est autorisé à emprunter pour faire face à ses obligations légales existantes, y compris les prestations de sécurité sociale et d’assurance maladie, les intérêts sur la dette nationale et d’autres paiements.

Source: French.xinhuanet.com