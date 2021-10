Le chef de l’ Alliance nationale, Faleh al-Fayyad, a souligné la nécessité de travailler à la restauration de la structure nationale de l’Irak, ajoutant que « nous rejetons toute forme de normalisation ».

M. Faleh al-Fayyad, a déclaré : « L’autorité religieuse suprême dans sa déclaration a souligné l’efficacité et l’intégrité qui préservent les valeurs et les considérations de ce pays », notant qu' »elle accorde au peuple toute décision par le biais d’élections anticipées ».

« Nous devons restaurer la structure nationale de l’Irak, qui a été déchirée par la guerre et les conflits sectaires et les ingérences étrangères », a-t-il ajouté.

Al-Fayyadh a souligné que « certaines personnalités suspicieuses ont proposé l’idée d’une normalisation avec « Israël » sous prétexte de trouver des solutions aux problèmes de l’Irak », se demandant : « Comment ces voix puissent s’ imaginer qu’Al-Manji est celui qui a usurpé la terre et l’honneur! »

Il a souligné que « les sunnites et les clans sont tous innocents du projet délabré et servile (de normalisation) » et que « la fierté et la dignité sont seuls garants des intérêts nationaux, et non l’humiliation et la soumission ».

Il a également vu que « l’expérience de la mobilisation populaire a consolé l’Irak et l’a sauvé dans des circonstances difficiles ».

Au nom de la coalition, Al-Fayyad a affirmé : « Nous, au sein de l’ Alliance nationale, diagnostiquons le problème et définissons nous-mêmes la méthode à travers laquelle nous pouvons servir ce pays ».

Al-Fayyad a estimé que « le problème peut se résumer en deux points : la nature du processus politique, l’environnement politique, les forces en conflit et l’absence d’un projet unifié. Et, les pratiques incorrectes dans le domaine politique ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen