De violents affrontements ont éclaté, ce vendredi matin 8 octobre, dans la ville de Qabatiya, au sud de Jénine dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Les forces d’occupation traquaient un jeune palestinien, qu’elles n’ont pas réussi à l’arrêter. Deux de ses frères ont été détenus par les soldats d’occupation.

Des sources palestiniennes, citées par un site d’informations du Hamas, ont déclaré : « Les unités d’Al-Yamam de l’armée d’occupation ont pris d’assaut la maison du recherché Chadi Zakarneh à Qabatiya. Ce dernier a réussi à échapper au large cordon de sécurité imposé dans la région. Les forces d’occupation ont alors menacé sa famille, puis assiégé et perquisitionné toute la ville ».

Et d’ajouter : « Les forces d’occupation ont arrêté les deux frères, Nimr et MOhammad Talal Zakarneh, après avoir pris d’assaut Qabatiya et mené des perquisitions dans leur domicile. Cette agression a provoqué le déclenchement d’affrontements entre les jeunes palestiniens et les forces d’occupation ».

« Les affrontements se sont étendus à l’usine Abu George entre les localités de Qabatiya et Zababdeh, au milieu d’un déploiement massif de l’armée d’occupation », a-t-on poursuivi de même source.

Il convient de noter que la traque des jeunes palestiniens à Jénine s’est intensifiée ces derniers mois sur fond d’affrontements héroïques avec les soldats israéliens.