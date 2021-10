Il est encore trop tôt pour statuer sur la situation en Afghanistan et le retrait des Etats-Unis (recentrage indopacifique ou réel repli, n’ayant plus les moyens de leur politique ?). Mais cette « débandade scandaleuse » telle qu’elle s’est déroulée est révélatrice d’une véritable déchéance morale ! En quelques jours, le mythe de la grande civilisation américaine s’est écroulé

En effet, sans même consulter leurs alliés de l’OTAN pourtant présents sur le terrain, les Etats-Unis ont retiré leurs troupes de l’Afghanistan, après l’avoir occupé plus de 20 ans sous le prétexte des attentats du 11 septembre 2001.

Sans égard pour leurs alliés autochtones, ils ont pris la poudre d’escampette avec les réserves d’or du pays, n’hésitant pas à décoller leurs avions malgré quelques Afghans, désespérés, agrippés à leurs roues, les laissant tomber du ciel !

Puis ils ont bloqué les avoirs financiers du pays (9 milliards de $), interdit l’accès aux réserves de change du FMI, suspendu tout transfert de dollars vers le pays, même empêché les épargnants afghans d’avoir accès à leur compte bancaire !

Et qu’ont-ils apporté à ce pays durant ces 20 ans ? La corruption, la pauvreté, l’insécurité, la production intensive et l’exportation de l’héroïne, de l’opium, de la morphine, du crack, (pourtant éradiquée au temps des Taliban entre 1996 et 2001), le pillage de ses ressources minières (cuivre, cobalt, or et surtout lithium…) !

Et la soi-disant formation d’une armée nationale de 300 000 hommes qui s’est … désagrégée sans coup férir le 15 août 2021, avec un président du pays, mis en place par eux, ayant pris la fuite…

A quoi ont été utilisés ces mille milliards de dollars qu’ils prétendent avoir dépensés pour l’Afghanistan ?

A part ‘sauver leurs meubles’ aux dépens des autres, qu’espéraient-ils provoquer par leur départ ? Déclencher une guerre civile ? Il est vrai que durant ces 20 ans, ils n’ont jamais cherché à rapprocher les différentes parties et tribus afghanes. Même, ils ont négocié leur retrait avec seulement les Talibans, sans les autorités locales !

‘Somaliser’ le pays, en le transformant en un centre de terrorisme (avec notamment l’introduction de nouvelles organisations terroristes takfiries tel Daesh-Khurâsan) ?

Semer le chaos pour déstabiliser les pays limitrophes (Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Chine, Pakistan) et se laisser le droit d’intervenir selon leur bon-vouloir ?

Une fois de plus les Etats-Unis ont montré qu’ils ne sont pas un allié fiable ! Même leurs alliés occidentaux (et en 1er lieu la Grande Bretagne), leurs alliés régionaux (et en tête l’entité sioniste) n’ont pas pu s’empêcher de s’en inquiéter et de protester contre cette forme de retrait ! Ils se sont comportés comme le shaytân (satan), tel rapporté dans le noble Coran : {..Je vous ai fait une promesse que je n’ai pas tenue et je n’avais aucune autorité sur vous si ce n’est que je vous ai appelés et que vous m’avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches ; mais faites-en à vous-mêmes. Je ne vous suis d’aucun secours et vous ne m’êtes d’aucun secours. Je vous renie…} (22/14 Ibrâhîm)

Que ce qui s’est passé en Afghanistan serve de leçon pour tous les pays et peuples du monde ! Il est encore trop tôt pour statuer sur la situation en Afghanistan (1) et le retrait des Etats-Unis (recentrage indopacifique ou réel repli, n’ayant plus les moyens de leur politique ?). Mais cette « débandade scandaleuse » telle qu’elle s’est déroulée est révélatrice d’une véritable déchéance morale ! En quelques jours, le mythe de la grande civilisation américaine s’est écroulé !

Source: Lumières spirituelles