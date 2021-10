Les médias israéliens ont rapporté que « le ministre israélien des Affaires étrangères a affirmé à son homologue américain que « la décision d’ouvrir le consulat américain à al-Qods « pourrait désintégrer le gouvernement israélien ».

Le journal « Israël Hayom », citant une source bien informée, a révélé que « le facteur de tension entre « Israël » et les Etats-Unis, concernant l’ouverture du consulat américain à Jérusalem-Est occupée, réside dans le manque de coordination entre le Premier ministre israélien Naftali Bennett et son ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, d’une part et entre l’administration à Washington, d’autre part ».

Selon la source, « le ministre des Affaires étrangères Lapid a assuré à son homologue américain, Anthony Blinken, son engagement à l’avance, pour ouvrir le consulat américain à al-Qods », expliquant que « Lapid s’est engagé, dans l’un des appels téléphoniques, d’exécuter cet engagement peu après la formation du gouvernement ».

La source a indiqué que « la position de Lapid est de suspendre l’ouverture du consulat jusqu’à ce que le budget de l’État soit voté à la Knesset, en raison de la composition sensible du gouvernement », selon le journal israélien.

Le journal « Israël Hayom » a souligné qu’ « environ un mois après la formation du gouvernement, des contacts ont commencé entre les conseillers du Premier ministre, Naftali Bennett, et l’administration sur cette question. La partie israélienne a clairement indiqué dans ces pourparlers que Bennett était opposé en principe à ouvrir le consulat quel que soit le calendrier politique, et même après l’approbation du budget à la Knesset, d’une manière qui a surpris et déçu l’administration américaine ».

Selon la source politique israélienne, M. Blinken a tenu à annoncer la semaine dernière son intention d’ouvrir le consulat ,alors qu’il se tenait à côté de Lapid, tout en sachant qu' »Israël était contre, pour faire passer le message que « Lapid l’a induit en erreur ».

Pour sa part, M.Lapid a nié le bien-fondé de cette affirmation et a affirmé « sa position contre l’ouverture du consulat américain à Jérusalem « . Lapid a également démenti la nouvelle selon laquelle le consulat sera ouvert unilatéralement par l’administration américaine, si cette dernière ne parvient pas à un accord avec « Israël » à cet égard.

Selon les médias israéliens, Lapid « s’est opposé à l’ouverture du consulat à Jérusalem-Est et a déclaré lors d’une réunion avec son homologue américain que cette mesure pourrait désintégrer le gouvernement israélien ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen