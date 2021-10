L’Iran et le Venezuela travaillent pour un accord de coopération de 20 années ensemble, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian

Il venait d’annoncer ce lundi 18 octobre, lors d’une conférence de presse à Téhéran avec son homologue vénézuélien Felix Plasencia que le président vénézuélien Nicolas Maduro se rendra à Téhéran dans les prochains mois, « pour tenir une réunion du comité économique conjoint entre les deux pays ».

M. Abdollahian a ajouté que « les relations entre les deux pays sont sur la voie du développement dans divers domaines », soulignant que son pays « soutient le Venezuela et ses responsables et renforcera la coopération avec Caracas à l’avenir ».

Il a également appelé le secteur privé iranien à « traiter avec le Venezuela comme une nouvelle opportunité économique».

Estimant que « la politique américaine envers le Venezuela n’est pas constructive », il a condamné l’arrestation par Washington de l’émissaire du président vénézuélien, Alex Saab.

M. Saab qui est un homme d’affaire vénézuélien d’origine libanaise avait été arrêté en juin 2020, lors d’une escale aux îles du Cap Vert, selon la radio des îles, puis a été transféré vers les Etats-Unis où les autorités américaines l’accusent de blanchiment d’argent pour le compte du gouvernement vénézuélien.

« L’arrestation d’un responsable vénézuélien par le gouvernement américain est un enlèvement illégal », a taclé le chef de la diplomatie iranienne.

Lors du point de presse, le ministre vénézuélien des AE qui effectue sa première visite étrangère en Iran, a salué la position iranienne de solidarité avec son pays dans cette affaire.

« Téhéran est un ami stratégique de Caracas », a-t-il assuré, soulignant que « les discussions étaient importantes et contribueront à améliorer nos conditions économiques qui bénéficieront aux deux peuples ».

Plansencia a transmis le désir de collaboration M. Maduro avec le peuple iranien, « qui a une histoire qui remonte à 7 000 ans et qui a une grande expérience de résistance ».

Et de conclure : « nous voulons apprendre du peuple iranien, et nous voulons construire un avenir basé sur le respect pour les lois internationales, la coopération, la tolérance et la complicité. »

Source: Médias