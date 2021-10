Les forces d’occupation israéliennes ont commis, le lundi 25 octobre à l’aube, une nouvelle agression contre la région du sud, dans le cadre de leur agression répétée contre la souveraineté des territoires syriens.

Une source officielle auprès du ministère des Affaires étrangères a déclaré à l’agence officielle Sana que « cette agression brutale intervient après l’achèvement des réconciliations dans le gouvernorat de Deraa, le retour de la sécurité et le rétablissement de l’autorité de l’État. Il s’agit d’une tentative désespérée de l’entité d’occupation israélienne de soutenir ses outils et ses agents des réseaux terroristes vaincus ».

La source a ajouté que la République arabe syrienne « condamne fermement cette agression flagrante menée par l’occupation sioniste qui aggrave la situation tendue dans la région et affirme le droit de la Syrie et sa capacité à riposter à ces attaques et à freiner la tendance agressive des autorités d’occupation ».