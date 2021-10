Ayant dénoncé la guerre contre le Yémen, le ministre libanais de l’Information, George Qordahi, fait l’objet d’une campagne d’agentes locaux et régionaux faisant craindre une crise avec l’Arabie saoudite.

« les Houthis au Yémen se défendent contre les agressions de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ». avait déclaré M.Qordahi sont intervenus lors du programme « Parlement du peuple » diffusé, lundi 25 octobre, sur la chaîne qatarie Al-Jazeera.

En réaction, le Premier ministre Nagib Mikati a déclaré que les propos du ministre libanais font partie d’un entretien mené avec lui depuis plusieurs semaines, c’est-à-dire avant qu’il n’occupe ses fonctions ministérielles.

« C’est une déclaration inacceptable et n’exprime pas du tout la position du gouvernement, notamment en ce qui concerne la question yéménite et la relation du Liban avec ses frères arabes, en particulier les frères en Arabie saoudite et les autres pays du Golfe », a dit M.Mikati.

Dans un communiqué, M.Qordahi a expliqué que ce qu’il avait dit à propos de la guerre au Yémen, il l’avait dit « par conviction, et non pas pour la défense du Yémen seulement, mais aussi par amour pour l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et dans leurs intérêts ».

M.Qordahi a estimé qu’il y a des « partis connus derrière cette campagne », espérant que « ses paroles et le vacarme qu’ils ont produit contribuent à l’arrêt de cette guerre néfaste pour les intérêts du Yémen, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis », rapporte le quotidien libanais AlAkhbar.

Il convient de noter qu’aussitôt après la diffusion de l’interview, les médias libanais financés par les pays du Golfe, ont déclaré qu’une nouvelle crise diplomatique se profilait entre le Liban et l’Arabie saoudite, sur fond des déclarations de M.Qordahi sur la guerre au Yémen.

Dont la chaine libanaise MTV proche du parti des Forces libanaises de Samir Geagea.

Même son de cloche pour la chaîne Al-Jadeed qui a estimé « qu’une crise diplomatique arabe a commencé à émerger en protestation aux propos de M.Qordahi ».

Quant à l’ambassadeur saoudien à Beyrouth, Walid Bukhari, il s’est contenté de relayer sur son compte Twitter les informations évoquant une nouvelle crise diplomatique avec le Liban.