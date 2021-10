Les heures du détenu administratif palestinien en grève de la faim depuis 97 jours Meqdad al-Qawasimi sont comptés, a averti son frère Mouthana.

« Il souffre d’un empoisonnement dans le sang et les médecins ne lui donnent plus que quelques heures », a-t-il assuré. Demandant à la résistance palestinienne et à tous les segments du peuple palestinien de sauver sa vie.

Des photos du prisonnier Meqdad, prises à l’intérieur de l’hôpital israélien Kaplan où il séjourne, le montrent très amaigri et très affaibli physiquement.

Selon sa mère, les autorités de l’occupation israélienne refusent à sa famille de lui rendre visite et il est sous une surveillance renforcée de la part de la police.

Les forces d’occupation ont arrêté Meqdad une deuxième fois le mois de janvier dernier, quelques semaines après l’avoir libéré. Le Haut-Tribunal israélien l’a condamné à 6 mois de détention administrative, « sans qu’aucune accusation ne lui ait été adressée durant l’enquête, le tribunal arguant que le dossier est secret », précise sa mère Iman Bader.

Sa peine devait se terminer lorsque sa détention a été prolongée une seconde fois.

La Justice israélienne utilise contre les militants palestiniens qui contestent pacifiquement l’occupation la détention administrative renouvelable sans limites, à la discrétion du juge, sans aucun procès. Dans le but de briser la volonté des Palestiniens.

Six autres prisonniers poursuivent leur grève de la faim ouverte dans les prisons de l’occupation israélienne, en protestation à leur détention administrative.

