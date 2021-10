Le ministre de l’Information du gouvernement de Sanaa, Dhaif Allah Al-Shami, a salué la position du ministre libanais de l’Information, George Kordahi la qualifiant de « position libre et honorable » alors que le ministère saoudien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur du Liban à Riyad.

M. Dhaif Allah Al-Shami, a applaudi les propos de M. Kordahi concernant l’agression contre le Yémen, selon lesquels cette guerre « est vaine et doit cesser ».

Dans une déclaration à l’agence de presse yéménite, le ministre Al-Shami, a dénoncé la campagne diffamatoire lancée contre le ministre libanais à cause de sa position, exprimée sur une chaîne satellitaire arabe.

Le ministre yéménite de l’Information a estimé que cette la campagne menée contre le ministre Kordahi reflète « la détresse de personnes impliquées dans la coalition d’agression américano-saoudienne contre le Yémen, et de ceux qui soutiennent la normalisation avec l’ennemi sioniste ».

Il a souligné que « le discours du ministre Kordahi ne comprend aucune offense envers un pays, comme certains tentent de le dépeindre, dirigés par le régime saoudien et ses mercenaires », innsistant sur « la nécessité de respecter la liberté d’opinion et d’expression garantie par les lois internationales et nationales. »

M.Al-Shami a également indiqué que »M. Kordahi a été victime de diffamation en raison de ses opinions et positions libres, qui tiennent comptent l’intérêt des problèmes de la nation et du respect du principe de non-ingérence dans les affaires des États ».

M. Al-Shami a appelé « les médias libres à prendre position contre l’agression et le siège auxquels le Yémen est soumis », appelant « la communauté médiatique et les militants à se solidariser avec M. Kordahi contre l’attaque médiatique injustifiée contre lui ».

Simultanément, le ministère saoudien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur du Liban à Riyad, pour protester contre les déclarations du ministre de l’Information George Kordahi.

Pour sa part, M. Kordahi a déclaré son plein attachement à la déclaration ministérielle du gouvernement, déclarant : » Elle s’engage à maintenir les meilleures relations avec les pays arabes frères, en particulier l’Arabie saoudite, les États du Golfe et le Yémen ».

Il a souligné que « le discours qui a été diffusé a eu lieu des semaines avant la formation du gouvernement ».

Concernant les excuses qu’il lui ont été demandés, le ministre libanais a indiqué que « j’ai le courage moral de m’excuser pour une erreur que j’aurai commise lors de ma fonction officielle au sein de mon ministère ».

Le ministre libanais de l’Information, George Kordahi, a provoqué des réactions internationales et locales, après avoir déclaré lors d’une émission télévisée « Parlement du peuple » que « le groupe Ansarullah se défend face à l’agression extérieure contre le Yémen depuis des années ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen