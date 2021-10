Des avions de combat russes de type Sukhoi ont atterri pour la première fois dans l’aéroport international de Qamichli dans la nuit du mercredi 27 octobre.

Selon le site d’information Jesr Press, c’est la première fois que des avions de combat russes sont déployés dans cet aéroport situé dans le nord-est syrien, depuis l’implication russe dans le conflit syrien en 2015.

Dans le passé, les appareils qui étaient déployés dans cet aérodrome étaient des hélicoptères de type Mi17 et Mi-25, ainsi que le système de défense aérienne.

Il s’agirait selon le site de quatre appareils de type Sukhoi-27, connus pour être capables de repousser toutes sortes d’avions de combat, ainsi que des hélicoptères et des drones.

Le site de la télévision d’information libanaise al-Mayadeen a quant à lui fait part d’un seul appareil qui a atterri dans l’aéroport de Qamichli, indiquant qu’il a exécuté plusieurs vols de reconnaissance dans le ciel de la région, en même temps des survols d’hélicoptères qui escortaient des patrouilles russes sur le sol.

Une source a assuré pour al-Mayadeen que la Russie compte élargir sa présence militaire dans l’est syrien et cet aéroport pourrait devenir une base russe.

Les deux régions ouest de Deir Ezzor et est de Raqqa sont le théâtre d’apparitions de plus en plus affirmées de patrouilles russes. Un convoi militaire a été vu en train de rentrer depuis la localité al-Salihiyat dans la province de Deir Ezzor et jusque vers la zone occupée par les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes.

La source anonyme d’al-Mayadeen a précisé que l’entrée militaire russe dans ces deux provinces était escortée par les FDS, dans le cadre d’une coopération anticipée entre eux, dans le cadre de l’élargissement du rôle russe dans cette région par crainte d’un retrait américain à l’improviste.

