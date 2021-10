Il est clair qu' »une confrontation militaire entre l’Iran et « Israël » est hors de question dans un avenir prévisible, surtout après l’administration américaine insiste dans le traitement du dossier nucléaire iranien sur l’option diplomatique.

Cependant, après l’échec de la politique subversive d' »Israël » à l’intérieur de l’Iran, et sa cyberguerre, la question qui s’impose: quelles sont les options de confrontation qui s’offrent à « Israël »?

Selon l’écrivain et expert des affaires israéliennes, Elif Sabbagh, a déclaré ce jeudi à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « l’ancien président américain Barack Obama a refusé d’approuver une opération israélienne contre l’Iran », ajoutant qu' »à l’intérieur de l’entité sioniste, des forces influentes se sont opposées à tout plan d’attaque contre l’Iran. »

M. Sabbagh a affirmé qu' »Israël ne peut pas mener en solo une opération militaire contre l’Iran », expliquant qu' »il ne peut pas mener d’action militaire contre l’Iran par crainte de la réponse du Hezbollah également ».

L’expert des affaires israéliennes a souligné qu' »à l’intérieur d’Israël, le plan d’attaque contre l’Iran a été publiquement abandonné, car il n’est pas viable », ajoutant que « le plan israélien (B) est basé sur des opérations sécuritaires menées contre l’Iran de l’intérieur, par l’intermédiaire d’agents ».

Concernant la normalisation avec « Israël », M. Sabbagh a noté que « les pays du Golfe investissent dans la technologie israélienne, qu’Israël utilise pour attaquer l’Iran », indiquant qu' »Israël est devenu un site important pour les investissements publics émiratis et non publics saoudiens ».

À son tour, Doug Bando, analyste pour les affaires politiques et internationales à l’Institut Cato, a souligné à Al-Mayadeen qu' » il n’y a pas un consensus au sein de la société israélienne concernant l’Iran », notant que « les dirigeants de l’armée israélienne pensent qu’ils sont incapables d’entreprendre une action militaire contre l’Iran. »

M. Bando a déclaré que « toute action militaire américaine contre l’Iran serait désastreuse à la fois pour Téhéran et pour Washington », notant que « l’administration Biden considère qu’elle protégera Israël et travaillera avec lui, mais elle impose une distance entre Washington et Tel Aviv ».

Quant au rédacteur en chef du journal Iran Diplomatic, Imad Abshnas, il a expliqué à Al-Mayadeen que « la nature géographique iranienne rend difficile l’attaque de ses sites », ajoutant que « l’entité sioniste est trop petite pour attaquer la République islamique d’Iran ».

M. Abashnas a souligné que « Netanyahu a tenté d’attaquer l’Iran par le biais de soldats américains et via les pétrodollars du Golfe, et ses tentatives ont échoué ».

M. Abashnas a indiqué que « l’entité sioniste est exposée aux renseignements iraniens, et ses points sensibles sont connus », soulignant que « l’Iran n’a pas besoin d’une bombe nucléaire pour détruire l’entité sioniste ».

Il a noté que « l’entité sioniste est pour l’Iran est une terre découverte », soulignant que « le problème de l’Iran est avec l’entité sioniste, pas aet non avec les Juifs ».

M. Imad Abashnas, a expliqué que « l’Iran est aujourd’hui, dans la pratique, engagé dans une cyberguerre avec l’ennemi sioniste », soulignant que « Téhéran mène de puissantes cyberattaques contre des sites israéliens. »

Source: Traduit d'AlMayadeen