Le porte-parole des forces armées yéménites de Sanaa, le général de brigade Yahya Sarii, a présenté images, cartes et vidéos à l’appui, un état de lieux sur la deuxième phase de la bataille Spring of Victory dans le gouvernorat de Ma’rib, situé à l’est de Sanaa .

Il avait annoncé le 28 octobre dernier la conquête par les forces de Sanaa dans les deux districts , al-Juba et Jabal Mourad, sur une superficie de près de 1100 km2. Désormais sur les 14 districticts de ce gouvernorat riche en hydrocarbures, 12 sont sous le contrôle d’Ansarullah.

Durant l’exposé, ont été diffusées les images vidéo prises dans ces deux districts, dont celles de l’entrée des forces de Sanaa dans les positions abandonnées par les mercenaires de la coalition et les quantités d’armements et de missiles qu’elles ont trouvées, dont certains sont de fabrication américaine. Les images montrent aussi leur avancée vers le centre du district de Juba et l’accueil qui leur a été réservé par les habitants. On y voit les raids de la coalition sur Juba pour empêcher l’avancée des forces de Sanaa. Dans le district de Jabal Murad, ont été filmées les scènes d’évasion des forces de la coalition.

Sarii a ajouté : « Nos moudjahidines continuent d’avancer vers la ville de Ma’rib, sur fond d’évasion des mercenaires de l’offensive et leurs chefs. Elles ont libéré la région al-Amoud à porximité du point al-Falaj à l’entrée de la ville de Ma’rib ».

Assurant que toutes les mesures nécessaires seront prises pour préserver la vie des citoyens au centre du district de Juba et dans les autres villages et régions, il a salué la position du « peuple libre du district de Jabal Murad qui a pris une position honorable en se rangeant du côté de son pays et de son peuple contre les envahisseurs et les occupants des agents de Washington et Tel-Aviv ».

Exploits des forces de Sanaa et pertes de la coalition

Selon lui « Les agents de l’offensive étrangère ont subi d’énormes pertes surtout parmi ceux qui persistent à poursuivre le combat ».

« Les autres, nos forces leur ont permis de partir », a-t-il poursuivi.

Il y aurait d’après lui « plus de 200 morts et plus de 550 blessés dans les rangs des forces d’agression ».

Il a assuré que malgré les 159 raids lancés durant cette phase par les avions de la coalition arabe menée contre son pays sous la direction de l’Arabie saoudite, « ils ne sont pas parvenus à stopper l’avancée de nos moudjahidines »

Le général yéménite a indiqué que les défenses aériennes des forces de Sanaa ont réussi au cours de la deuxième phase de l’opération Spring of Victory 86 opérations antiaériennes.

Il a recensé 47 opérations des forces balistiques, dont 31 ont ciblé des sites ennemis dans les zones occupées, et 16 dans les zones sur les territoires saoudiens et 141 opérations de l’armée de l’air au moyen de drones dont 128 contre les positions ennemies dans les zones yéménites occupées et 13 sur le sol saoudien ».

Al-Bayda entièrement libérée

Le général yéménite a aussi évoqué les succès réalisés dans les deux autres districts Chabwa, al-Bayda, annonçant que cette dernière a été entièrement libérée.

« Le succès des forces armées yéménites dans la libération de la totalité d’al-Bayda a été possible grâce au soutien des fils du district. Toutes les opérations militaires du gouvernorat de Ma’reb doivent leur succès au soutien continu de ses tribus », a-t-il souligné.

Et de confirmer : « Nos forces, avec le soutien des tribus autochtones, poursuivent leurs opérations militaires pour libérer le pays jusqu’à ce que la liberté et l’indépendance soient acquises ».

La guerre vous apportera la honte

S’adressant au régime saoudien, il lui a dit : « Votre guerre, sans pour autant dire qu’elle est absurde, est criminelle agressive. Elle se retournera contre vous en vous apportant l’humiliation, la honte et la défaite ».

« Le Yémen ne s’est jamais plié et ne pliera jamais malgré l’offensive militaire, politique, économique et médiatique. Nous imposerons notre souveraineté sur notre terre, sur notre mer et n’accepterons jamais aucune tutelle », a-t-il souligné.

Le général Sarii a conclu en mettant en garde « les mercenaires restants dans le district de Ma’rib de réagir rapidement à ce qu’ils avaient annoncé dans leurs déclarations précédentes d’arrêter immédiatement les combats ».

