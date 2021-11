Les Émirats arabes unis et le Bahreïn se sont joints aux premières manœuvres navales conjointes avec ‘Israël’ un an après la signature des accords de normalisation, a indiqué jeudi 11 novembre la Marine américaine.

Les manœuvres, qui ont commencé mercredi 10 novembre et dureront cinq jours, se dérouleront en mer Rouge adjacente au stratégique canal de Suez et dont les rives sont notamment partagées par l’Égypte, l’Arabie saoudite et le Yémen en guerre, a indiqué dans un communiqué la marine américaine qui mène l’exercice.

« C’est passionnant de voir les forces américaines s’entraîner avec des partenaires régionaux pour améliorer nos capacités collectives de sécurité maritime », a déclaré le vice-amiral Brad Cooper, chef du Commandement central des forces navales américaines (Navcent).

Il s’agit de la première collaboration militaire annoncée entre les Emirats, le Bahreïn et ‘Israël’.

Outre renforcer la coopération avec de nouveaux partenaires régionaux, l’exercice en mer Rouge vise à préserver les mers de l’influence de l’Iran, ennemi numéro un « d’Israël », selon les médias israéliens et ceux des pays du Golfe.