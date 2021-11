Le président iranien Ibrahim Raisi a souligné, lors de sa rencontre avec le ministre turc des Affaires étrangères Mawloud Oglou, « la nécessité de renforcer la coopération régionale entre les deux pays pour la renforcer au niveau international ».

Le ministre turc des Affaires étrangères Mawloud Oglou poursuit sa visite à Téhéran, où il a été reçu cet après-midi par le président iranien Ibrahim Raisi.

Le président iranien a déclaré que « l’Iran et la Turquie devraient élaborer une feuille de route pour élever les relations au niveau d’une coopération globale entre les deux pays », soulignant que « le développement de la coopération commerciale et économique entre l’Iran et la Turquie profite aux intérêts des deux peuples et renforce également la stabilité et sert l’Islam dans la région ».

Il a également noté « la nécessité de renforcer la coopération régionale entre les deux pays pour inclure le niveau international », indiquant que « ces liens jetteront une ombre sur les équations mondiales à la lumière du statut régional et international dont jouit l’Iran et de la Turquie ».

Et de souligner : » les problèmes de la région seront résolus par les pays de la région eux-mêmes et sans ingérence étrangère », ajoutant » que la présence des étrangers n’a provoqué qu’un chaos sécuritaire et des tensions entre les peuples et les pays de la région », en allusion aux 20 dernières années de l’occupation des USA des terres afghanes « .

Le président iranien a également déclaré que « la situation actuelle en Afghanistan prouve que la solution aux problèmes de ce pays réside dans la volonté de son peuple et le soutien de ses voisins ».

Il a également évoqué « les pratiques terroristes de Daech », notant qu' »elles nuisent à tous les pays de la région, sachant que ce groupe, de l’aveu des responsables américains eux-mêmes, est une industrie américaine qui poursuit ses massacres brutaux contre différents pays et en leur nom ».

Commentant la déclaration du ministre turc des Affaires étrangères sur « la coopération conjointe avec l’Iran pour consolider la stabilité et le développement commercial dans le Caucase du Sud », le président de la République islamique de l’Iran a déclaré que « les relations entre l’Iran, l’Azerbaïdjan et la Turquie ne se limitent pas au bon voisinage, parce qu’elles sont enracinées dans des dénominateurs culturels et religieux communs. Nous ne permettrons pas à certains mouvements extérieurs de rompre ces liens anciens ».

Mawloud Oglou : la Turquie estime que le nouveau gouvernement iranien est déterminé à élever le niveau de coopération avec les pays

Par ailleurs, le ministre turc des Affaires étrangères a souligné « la volonté de son pays d’accélérer le rythme des efforts visant à élargir les relations avec la République islamique d’Iran ».

Mawloud Oglou a déclaré lors de la réunion que « son pays est convaincu que le nouveau gouvernement iranien est déterminé à élever le niveau de coopération avec les pays ».

Le ministre turc des Affaires étrangères a souligné « la nécessité de la coopération avec l’Iran pour renforcer la stabilité et développer le commerce dans la région du Caucase du Sud, ajoutant : « Nous cherchons à consolider la coopération conjointe avec la République islamique dans ce contexte ».

Concernant les récents développements dans la région, il a appelé « à la coopération avec l’Iran dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen