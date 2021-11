Des agressions ont été perpétrées par l’entité sioniste dans l’espace aérien et dans les eaux territoriales yéménites, a révélé le vice-directeur du département de l’orientation éthique du ministère de la Défense du gouvernement de Sanaa, le général Abdallah Ben Amer.

Lors d’un entretien avec l’agence yéménite Saba, Ben Amer estime qu’Israël perçoit le Yémen comme un grand danger à son hégémonie dans la région de la mer Rouge.

« Les Israéliens essaient d’élargir leurs activités au Yémen depuis plusieurs décennies », a ajouté Ben Amer mettant la lumière sur des documents qui révèlent des contacts secrets entre Sanaa et Tel Aviv depuis 2004.

« L’ennemi israélien ne veut pas d’un Yémen libre et indépendant. Il perçoit l’existence d’un Etat yéménite en harmonie avec ses réalités historiques et géographiques dans le cadre d’une entité globale comme une menace importante a son hégémonie dans la région du sud de la mer Rouge », a-t-il précisé.

Evoquant les récents développements de la guerre au Yémen où l’organisation houthie Ansarullah est sur le point de conquérir le gouvernorat stratégique de Ma’rib, il rapporte que les Israéliens sont tracassés par les évolutions et les changements actuels « qui certifient que le peuple yéménite est plus proche que jamais de la réalisation de la victoire et de la récupération de son indépendance et de sa liberté ».

Assurant que l’action israélo-américaine est réalisée dans la région par le biais de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis pour entraver ce processus vers l’indépendance, il a promis de révéler de nouvelles informations sur les rôles israélien et de l’administration américaine à ce sujet.

Selon lui, le peuple yéménite doit connaitre les évènements, les informations et les actions qui lui ont été occultés.

« Ceci lui permettrait de connaitre les réelles causes de ce qui se passe aujourd’hui et de savoir qui s’attelle pour entraver sa bataille fatidique », a-t-il ajouté.

Depuis le déclenchement de la guerre au Yémen, des centaines de reportages et d’articles ont été publiés dans les médias et les centres d’études israéliens sur « les menaces qui viennent du Yémen ». Surtout depuis le renversement de la situation militaire sur le terrain à la lumière des exploits réalisés par les forces de Sanaa. Ils se sont entre autres intéressés aux missiles de longue portée de plusieurs centaines de kilomètres.

Dans un récent article, le Jerusalem post assure que la libération de Ma’rib par les houthis constitue « une source de préoccupation et une menace pour Israël ».

Les forces de mobilisation d’Ansarullah et les unités de l’armée qui lui sont alliées ont conquis 12 des 14 districts de ce gouvernorat riche en hydrocarbures. Elles ont aussi conquis les positions qui ont été evacuées par les forces saoudiennes et émiraties la semaine passée dans le gouvernorat de Hodeïda, situé sur le littoral de la mer Rouge.

En octobre 2020, le porte-parole des forces de Sanaa le général Yahia Sarii a dévoilé de documents qui rendent compte de tractations entre l’ex-président Ali Abdallah Saleh et des responsables israéliens, ayant été entamées depuis les années 90 du siècle dernier, en vue d’une normalisation des relations.

Source: Médias