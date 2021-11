Des étudiants et des membres du corps professoral de l’Université de Jordanie se sont retirés d’un séminaire organisé par la faculté de la technologie informatique de l’Université du roi Abdallah II , car l’université a accueilli des représentants de l’Université émiratie d’intelligence artificielle Mohammed ben Zayed qui voulaient offrir des bourses aux étudiants.

Le retrait est intervenu après que les étudiants aient été surpris par la coopération de l’Université des Emirats Arabes Unis avec l’Université israélienne d’al-Qods occupée et l’Institut israélien des sciences Weizmann.

Un communiqué a été publié par les forces estudiantines de l’Université de Jordanie, dans lequel elles ont justifié leur position par leur refus de la normalisation, déclarant : « Nous, les forces estudiantines, rejetons de manière categorique l’accueil par l’administration universitaire de représentants de l’Université Mohammed bin Zayed, qui ont normalisé avec l’ occupation. »

Le communiqué a souligné qu' » attirer des étudiants pour des bourses de ces universités est un acte qui contredit la position sur la normalisation, aux niveaux des étudiants, populaire et islamique ».

Les forces estudiantines ont salué les étudiants et les professeurs qui se sont retirés du seminaire, la déclaration a indiqué que le retrait « reflète la solidarité de la rue jordanienne avec les sanctuaires islamiques et la cause palestinienne et la non-reconnaissance de l’entité sioniste sous quelque forme que ce soit ».

Les forces estudiantines ont demandé à l’administration de l’université « d’assumer ses responsabilités et de demander des comptes aux responsables de cet acceuil, de présenter des excuses officielles à la rue estudiantine et de se retirer de tout partenariat qui soutient la normalisation, directement ou indirectement ».

Le communiqué a souligné que « la position des étudiants est « permanente et cohérente » face à toute « tentative de normalisation avec l’ennemi sioniste criminel, sous toutes ses formes, et de poursuivre en justice ceux qui normalisent avec lui, et nous réiterons notre soutien continu à la résistance palestinienne ».

Le doyen des affaires estudiantines a déclaré au bloc Ahl El Himma de l’Université de Jordanie : « Nous rejetons ce qui s’est passé lors de la conférence qui s’est tenue aujourd’hui à l’IT College, en raison de la normalisation avec l’entité sioniste », ajoutant « Nous sommes fiers de la position de nos étudiants qui se sont retirés directement de la conférence, et nous affirmons notre rejet catégorique de toute forme de normalisation. »

D’autre part, l’Université hachémite a annulé la visite de la délégation de l’Université des Émirats arabes unis, qui devait avoir lieu demain mercredi, après que les forces estudiantines se soient déplacées et l’aient exigé.

Une déclaration officielle a été publiée par les forces estudiantines de l’Université hachémite, soulignant que « lorsque la doctrine est la base et la destination est claire, et les principes sont fixes et indivisibles, alors les nations se souleveront et les civilisations s’élèveront. Et parce que chaque boussole qui ne pointe pas vers une Palestine est suspecte…point de place entre nous pour mener des activités de normalisation. » .

La déclaration a rejeté « la promotion de la trahison comme point de vue », soulignant que « les mouvements estudiantins sont « une épine dans la gorge de quiconque qui cherche à s’infiltrer dans la conscience des institutions universitaires ».

Dans le même contexte, l’Université allemande de Jordanie a annulé le symposium, qui devait être organisé mercredi par l’Université des Emirats Arabes Unis.

Source: Traduit d'AlMayadeen