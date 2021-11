Les fournisseurs de défense israéliens et émiriens ont convenu de travailler ensemble pour fabriquer des navires sans pilote pouvant être adaptés à diverses tâches militaires, y compris la lutte anti-sous-marine. Cette décision intervient après que les deux pays ont mené des exercices navals la semaine dernière.

Le groupe EDGE, un fabricant d’armes appartenant à l’État émirati, et Israel Aerospace Industries (IAI) géré par le gouvernement ont annoncé jeudi ce partenariat à Dubaï. Dans une déclaration conjointe, les sociétés ont déclaré qu’elles concevraient la série 170 m-USV (navires de surface modulaires sans pilote) pour des applications militaires et commerciales.

Les navires, qui peuvent fonctionner à distance ou avoir une autonomie partielle et complète, devraient être disponibles pour « opérations de sécurité maritime », la collecte de renseignements, la surveillance, la détection et la lutte contre les sous-marins et les mines, et comme plate-forme de déploiement pour les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) tels que les hélicoptères et certains types de drones.

Pour un usage commercial, les fabricants ont noté qu’ils peuvent être personnalisés pour servir une variété de tâches, y compris l’océanographie, la surveillance de la pollution, l’exploration pétrolière et gazière, le transport, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies et la première intervention.

Sans préciser les sources et le montant du financement du projet, ni la date de début de la production, le directeur général d’EDGE, Faisal Al Bannai, a décrit l’accord comme un « étape importante » kana unta “ouvrir de nombreuses portes” pour l’entreprise de « les marchés locaux et mondiaux, tant militaires que commerciaux ».

Selon le communiqué, Abu Dhabi Ship Building (ADSB) appartenant à EDGE concevra le navire et intégrera les systèmes de contrôle et de charge utile dans la plate-forme. L’IAI développera des systèmes de contrôle autonomes et fournira diverses charges utiles requises pour la mission aux unités du système de contrôle.

En mars, les deux sociétés ont collaboré pour créer un système de défense autonome de drones en « identifier, reconnaître et intercepter un large éventail de menaces ».

La semaine dernière, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont mené leur tout premier exercice maritime conjoint avec la marine israélienne. La cinquième flotte américaine a également participé à une démonstration de cinq jours de la force de la mer Rouge, rapportée par les médias israéliens qui ont envoyé un message à l’Iran.

Les exercices navals interviennent plus d’un an après qu’ »Israël » et les Émirats arabes unis ont établi des relations diplomatiques sur les accords de normalisation négociés par l’administration Trump.

Source: Agences