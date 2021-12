Le site Internet israélien Israel Defense a rapporté qu’une conférence internationale sur la cybersécurité s’était tenue cette semaine dans la capitale saoudienne Riyad avec la participation de sociétés israéliennes.

Selon le site Web, la conférence représente une pierre angulaire dans la présentation des projets ambitieux de modernité que l’Arabie saoudite, s’efforce d’atteindre jusqu’à la fin de cette décennie.

Ont participé à cette conférence des conférenciers de plusieurs entreprises leaders dans le domaine de la cybersécurité.

«Parmi les entreprises participantes à la conférence de 3 jours, se trouvent des entreprises telles que Microsoft , Cisco, Google et IBM, en plus des entreprises israéliennes (ou des entreprises fondées en Israël par Israéliens) avec une présence internationale comme Sentinel, Impreva, Palo Alto et Cyber Arc », a ajouté Israel Defense.

Source: Médias