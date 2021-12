Le général de brigade, Alireza Rodbari, a révèlé que « l’Iran fait parti des cinq premiers pays dans le domaine de l’industrie aéronotique militaire, notamment dans la création de plusieurs universités militaires en Iran dans ce domaine ».

S’exprimant depuis l’Université aéronautique militaire Shahid Satari, le général de brigade, le pilote Alireza Rodbari, a déclaré : » En raison de leur capacité à les déplacer et à les contrôler à distance, les aéronefs sans pilote, ont de nombreux atouts, et leur fabrication et leur supervision sont peu coûteuses, et s’ils sont visés durant un conflit armé, ils ne causeront pas la perte de vies humaines, D’autre part, parce que le drone est programmé avec des technologies mises à jour quotidiennement, il touche à de nombreux domaines ».

Il a souligné: « Durant les guerres récentes qui ont eu lieu dans la région, les drones ont joué de nombreux rôles et ont prouvé qu’ils sont une alternative aux chasseurs , nous devons donc faire de notre mieux pour les concevoir et les fabriquer ».

Il a ajouté qu' »en Iran, et en particulier à l’Université Shahid Satari et au Collège des drones, on a compté sur les capacités et les ressources internes, de sorte que les industries aéronautiques ont réussi à concurrencer avec d’autres pays, et nous bénéficions des conceptions pédagogiques du collège afin que le drone conçu serve de force de travail humaine supplémentaire dans les forces armées. »

Il a indiqué que « dans ce collège, l’objectif des élèves-soldats est de réussir les cours de conception de drones de l’armée iranienne, avec un programme préparé et des cours pédagogiques sur la spécialité, en plus des compétences techniques et pratiques offertes par le centre de recherche dans lequel les professeurs et les étudiants participent et mènent des projets liés à la fabrication de pièces et d’équipements pour les drones. »

Le général Rodbari a souligné que « les objectifs du collège dépendent de la codification des programmes d’études pour les étudiants et des programmes d’enseignement dans cette spécialité, l’équipement des laboratoires spécialisés, des ateliers et la conception de différents types de drones, par les étudiants, en profitant des champs disponibles à l’Université d’aéronautique militaire Shahid Satari. Pour ensuite, les dévoiler dans des expositions ».

Il a souligné que « dans la conception et la fabrication de ces drones, l’un des principes fondamentaux de cette université est de combiner les sciences de l’espace aérien avec les sciences de l’aviation, pour être utilisé dans la fabrication des drones ».

Rodbari, a également abordé la question de la guerre électronique, notant qu' »un collège spécialisé dans ce domaine a été créé à l’Université Imam Hussein et qu’il dispose de programmes, de laboratoires et d’ateliers spécialisés pour enseigner les étudiants et les préparer à ce domaine, et il compte de nombreux experts et professeurs, et travaille à la préparation des cadres, soulignant qu’il sera promu pour devenir l’un des pôles collégiaux de la région dans ce domaine ».

Et il a indiqué que « dans ce domaine, nous connaissons l’installation de systèmes de conception de simulation radar dans la zone de guerre électronique, ainsi que des systèmes de liaisons de communication, des systèmes de déséquilibre d’air, (RWR), le système d’avion de guerre et le système de capteurs » Zamzam », tout cela fait partie des activités et des événements de l’Université du Martyr Stary Aeronautique ».

En ce qui concerne les spécialisations de cette université, Rodbari a déclaré que « la création de cette université visait à sécuriser des cadres humains spécialisés dans les domaines de l’aviation et des opérations techniques qui traiteraient des systèmes de missiles, des avions de systèmes d’armement, aéroports, décollages et défenses aériennes, qui ont été préparés et équipés sous le commandant de toutes les forces armées et la Shura de la Révolution culturelle ».