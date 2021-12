Démonstration de forces iraniennes contre menaces israéliennes de bombarder les sites nucléaires iraniens : le corps des Gardiens de la révolution d’Iran a réalisé ce mardi 21 décembre, pour le second jour consécutif, des manœuvres aériennes, terrestres et maritimes , de concert avec l’unité cyber-électronique.

Baptisées Grand messager-17, elles ont été réalisées dans la région côtière des provinces d’Hormozgan, Bouchehr et d’une partie du Khouzestan.

« Le deuxième jour de la 17e manœuvre conjointe du Grand Messager comprend des opérations de défense des plages et des opérations de défense fixes et mobiles pour faire face à tout débarquement », a précisé le CGRI dans un communiqué.

Des unités de missiles navals et les bateaux rapides de classe Zulfiqar ont été lancés simultanément et avec succès et 5 missiles de croisière antinavires ont réussi à détruire des cibles hypothétiques en frappant les missiles simultanément. Deux nouvelle vedettes lance-missiles récemment modernisées, Gazar et Khanjar, ont été expérimentées.

La force balistique iranienne a été mise à l’épreuve dans ces exercices: les missiles ont permis de détruire des cibles navales et terrestres fixes et mobiles par des drones d’attaque, a indiqué l’agence de presse Tasnim.

De même, deux avions de combat et deux bombardiers Sukhoi-22 du CGRI ont bombardé des cibles au sol de l’ennemi supposé, en utilisant des bombes Yassin très précises. Des drones ont aussi participé aux manoeuvres.

Le premier jour, le commandant adjoint du CGRI pour les affaires opérationnelles et porte-parole des manœuvres du Grand messager 17, le brigadier Abbas Nilfroshan, a fait état de l’exécution « d’opérations offensives et d’infiltration au niveau stratégique pour détruire les bases de lancement des attaques ennemies supposées ».

Il a précisé que les forces de mobilisation Bassidjs ont également participé aux exercices.

« L’organisation des Bassidjs fournira également des effectifs pour la mobilisation navale et le combat terrestre et certains systèmes et armes qui ont été récemment remis à ces forces seront utilisés, proportionnellement avec les tactiques des exercices ».

Selon lui « ces manœuvres sont effectuées afin d’élever le niveau de préparation au combat des Gardiens de la révolution et sont basées sur la simulation de l’un des plans offensifs les plus avancés dans des guerres complexes et entrelacées entre guerres conventionnelles, semi-conventionnelles et douces ».

Des armes fabriquées en Iran pendant les sanctions

En marge des manœuvres, le commandant de la force navale du CGRI le général de brigade Alireza Tanksiri, a déclaré ce mardi avoir « mené avec succès 16 opérations ce matin »,

«Tous les équipements et armes utilisés dans les manœuvres sont tous fabriqués en Iran pendant les sanctions », a-t-il rappelé.

Le Golfe « est notre maison, un lieu de paix et de stabilité, et quiconque met en péril notre région et nos intérêts aura affaire à une riposte décisive », a-t-il insisté.

Selon lui, « cette manœuvre est un message adressé au peuple iranien et atteste de notre capacité à défendre le pays avec nos capacités locales », notant que c’et aussi un message adressé aux pays amis « qu’avec la coopération et l’amitié nous pouvons assurer la sécurité de la région à l’abri de l’ingérence de puissances étrangères».

Et M.Tanksiri de conclure: « Nous ne permettrons jamais aux ennemis de convoiter ne serait-ce qu’un pouce de notre terre et de nos eaux. Quiconque menace notre terre , nous lui couperons la main ».

Source: Médias