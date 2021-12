Les Gardiens de la révolution en Iran ont clôturé leurs manœuvres militaires Grand Messager -17 réalisées ces 5 derniers jours dans trois provinces du sud de l’Iran par une importante démonstration de leur force balistique.

17 missiles balistiques de courte, moyenne et longue portée, ont été tirés en même temps vers des cibles ennemies présumées. Des Imad, Sejjil, Qadr, Dezfoul et Zoulfiqar, selon l’agence Irna news.

Ils vont dans toutes les directions

Expliquant les capacités de la force balistique iranienne, le commandant de la Force aérospatiale du CGRI, le général Amir-Ali Hajizadeh a déclaré en marge des exercices de ce vendredi que les missiles iraniens ont la capacité de manœuvrer dans différentes directions, ce qui rend la réponse de l’ennemi très difficile :

« Il est très difficile de diriger des missiles balistiques (ennemis, ndlr) pour frapper ces systèmes de défense et leur ciblage est d’un faible pourcentage. Avec ce travail, des centaines de milliards de dollars presque dépensés par nos ennemis sont inutiles et ne valent plus la peine… Les ennemis ne peuvent plus prédire de quel côté les missiles seront lancés et où ils frapperont, Parce que les vitesses relatives des missiles défensifs et balistiques se rapprochent à environ Mach 15-20, et si les ennemis ne pouvaient pas comprendre le prochain point et l’équation de trajectoire, ils auraient un problème très difficile.

Il a conclu : « Nous avons pu diriger les missiles balistiques pour qu’ils se déplacent et manœuvrent dans différentes directions, et ce phénomène rend le travail de l’ennemi très difficile.

Et des drones

Des drones de la Force aérospatiale du CGRI ont participé à ces exercices terrestres : 10 d’entre eux ont mené une opération simultanée pour détruire des cibles fixées d’avance.

L’un d’entre eux a touché deux cibles ensemble, après avoir accompli une mission de reconnaissance des sites ennemis présumés et opéré un contrôle de la région qui s’étend du détroit d’Ormuz jusqu’à l’est du golfe persique, a précisé Fars News.

Le jour précédent, les manœuvres militaires iraniennes ont été marquées par le premier lancement de missiles de croisière de précision et de moyenne portée à partir d’un navire de guerre.

Les scènes ont montré des missiles d’une portée d’environ 180 kilomètres qui touchaient leurs cibles avec précision.

Selon le correspondant de l’agence iranienne Fars news qui se trouve sur le site des manœuvres, les missiles de croisière navals ont été lancés depuis des plates-formes installées sur des navires et d’autres sur la côte, pour atteindre simultanément leur cible spécifique en mer.

S’ils commettent la moindre erreur

En marge des manœuvres, le commandant de la force navale des Gardiens de la révolution, l’amiral Ali-Reza Tangsiri, a déclaré que « la fabrication des missiles de croisière navals s’est faite en Iran et aux mains de nos scientifiques révolutionnaires ».

« Ces missiles ont la capacité de se cacher du radar. Ils sont résistants à la guerre électronique, sont capables d’identifier la cible dans des conditions difficiles, sont précis pour atteindre la cible, peuvent être armés d’ogives en peu de temps et embarquer des radars spéciaux modernes plus avancés que leurs prédécesseurs », a-t-il ajouté.

Commentant les manœuvres du Grand messager -17 de 5 jours, le chef du CGRI le général Hussein Salami a indiqué qu’elles envoient « une réponse sérieuse, réelle et sur le terrain aux menaces des responsables de l’occupation israélienne », les mettant en garde de leurs erreurs ».

« S’ils commettent la moindre erreur, nous leur couperons les mains », a-t-il affirmé.

Manifestement agacés par la reprise des négociation pour rétablir l’accord nucléaire avec les 5+1 , les dirigeants israéliens ont multiplié, ces derniers temps, leurs menaces de bombarder les sites nucléaires iraniens.

Source: Divers