Le commandant de la Force Qods au sein des Gardiens de la révolution iranienne, le général Ismail Qaani, a confirmé que « nous allons ouvrir la voie à la vengeance des Américains de l’intérieur de leurs maisons et par l’intermédiaire d’individus qui sont avec eux ».

Dans un discours prononcé le jeudi 6 janvier, à la Conférence internationale du Front de la résistance, M.Qaani a déclaré : « Nous allons nous comporter à notre manière envers les ennemis impliqués dans l’assassinat du leader Qassem Soleimani. Notre comportement et notre style sont différents de ceux de l’ennemi ».

Qaani a estimé que « s’il y aura des sages aux États-Unis qui poursuivront ceux qui ont commis l’assassinat du commandant Soleimani, cela réduira l’impôt que vous paierez en cas de vengeance de la part des fils du front de la résistance ».

Il a également souligné que « la vengeance a commencé… ils imaginent que le dossier a été clos après l’assassinat du martyr Soleimani, mais son sang a fait bouillir le sang des enfants de la résistance. Les USA seront déracinés de notre région ».

Et de réitérer: « les forces US doivent quitter l’Irak, faute de quoi la résistance les forcera à s’y retirer d’une manière plus humiliante que leur retrait d’Afghanistan ».

Qaani a en outre déclaré que « le lieutenant-général martyr Qassem Soleimani a uni la voie du front de l’axe de la résistance dans toute la région ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen