Le négociateur nucléaire iranien Ali Bagheri Kani a déclaré que les différends diminuent lors des négociations en cours à Vienne, capitale autrichienne, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA.

M. Bagheri Kani a fait cette remarque à la fin des dernières discussions entre les représentants de l’Iran et les autres parties restantes à l’accord sur le nucléaire de 2015 avant de quitter l’hôtel Coburg à Vienne, où les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran se poursuivent.

Selon IRNA, le négociateur iranien a également déclaré aux journalistes que les discussions progressent.

L’Iran et les cinq autres pays signataires restants de l’accord sur le nucléaire iranien, à savoir la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, ont tenu plusieurs séries de négociations à Vienne, avec une implication indirecte des Etats-Unis, dans le but de faire revivre l’accord, dont Washington est sorti en 2018 sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.

Source: French.xinhuanet.com