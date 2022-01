La société israélienne d’électronique de défense Elbit Systems a annoncé jeudi qu’elle va fournir des systèmes de gestion de combat à la marine suédoise.

A la suite d’un appel d’offres, l’Administration suédoise du matériel de défense a attribué à Elbit un contrat portant sur la fourniture de ses systèmes Albatross aux forces armées suédoises.

Elbit fournira des systèmes de missions navales de lutte contre les mines (MSM) de classe Sparo, dont l’objectif est de détecter et de traquer les mines navales.

Les systèmes Albatross permettent aux commandants et aux officiers de recevoir une image opérationnelle commune mettant en corrélation la détection sous-marine et les trajectoires de surface, sur la base de données en temps réel, de flux vidéo en direct et de données d’imagerie.

Cela permet d’étendre le périmètre opérationnel, d’accroître la flexibilité et de prendre des décisions efficaces au cours des opérations navales.

