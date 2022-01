L’armée américaine et ses dirigeants civils ont tort de mener une « nouvelle Guerre froide » en accordant trop d’importance aux réponses militarisées aux défis économiques et diplomatiques, selon un article publié mercredi par le magazine The Diplomat.

Selon cet article, la principale erreur de l’Amérique est peut-être de trop compter sur des armes anciennes hyper-coûteuses (porte-avions, missiles nucléaires inutilisables et superflus, avions de chasse F-35 peu efficaces dont le budget est trop élevé) qui ne permettent pas de bien protéger les intérêts et les habitants américains.

Décrivant la stratégie et les dépenses actuelles des Etats-Unis comme « résolument non-stratégiques », l’article estime que « cette formule défaillante et ces calculs contre-intuitifs » ne pourront jamais changer « tant que la cupidité des entreprises qui sous-tend le budget de la défense ne sera pas véritablement remise en question » et remplacée par des dépenses plus modestes et plus pratiques.

Source: French.xinhuanet.com