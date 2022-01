Les forces d’occupation américaines renforcent leurs bases dans les territoires syriens et ont fait entrer des chars, des équipements militaires et des armes via le passage illégal d’al-Walid dans la banlieue de Hassaké.

Des sources locales dans la banlieue d’al-Ya’aroubiya ont fait savoir au correspondant de SANA qu’un convoi des forces d’occupation américaines composé de 66 véhicules blindées, dont 35 camions frigorifiques portant à bord du matériel militaire, et 25 autres transportant des chars accompagnés de 6 véhicules blindés, était entré dans les territoires syriens par le passage illégal d’Al-Walid venant d’Irak.

Des sources ont indiqué que de nouveaux chars étaient parmi les renforts pour aider à soutenir la milice des FDS , liée à l’occupation américaine, dans des tentatives pour reprendre le contrôle de la prison d’al-Sinaa dans la ville de Hassaké.

Source: Avec SANA