La police a fermé une application en Inde qui met en vente des femmes musulmanes. Cela survient après que deux États indiens ont enregistré des rapports après qu’une application ait partagé des photos de plus de 100 femmes musulmanes mises en « vente ».

La police a maintenant arrêté les développeurs de l’application et les pseudonymes de Twitter qui ont partagé les images et le contenu.

L’application connue sous le nom de Bulli Bai – était hébergée sur la plate-forme Web GitHub, qui a également été supprimée. De nombreuses femmes dont les photos ont été téléchargées sur l’application Bulli Bai ont tweeté au cours du week-end qu’elles se sentaient « traumatisées » et « horrifiées ».

Le nouveau développement intervient après qu’une application et un site Web appelés « Sulli Deals » ont créé les profils de plus de 80 femmes musulmanes – à l’aide de photos qu’elles ont téléchargées en ligne – et les ont décrites comme des « offres du jour » en juillet 2021.

La police dit que dans les deux cas, il n’y a eu aucune vente réelle d’aucune sorte – mais le but de l’application et de la publicité sur Twitter était simplement de dégrader et d’humilier les femmes musulmanes en partageant leurs images personnelles.

Sulli est un terme d’argot hindi péjoratif que les trolls hindous de droite utilisent pour les femmes musulmanes, et « bulli » est également péjoratif.

La journaliste Ismat Ara, dont le nom et la photo sont également apparus sur l’application Bulli Bai, a déposé une plainte auprès de la police le jour du nouvel an à Delhi.

« Il est en effet décevant de voir l’impunité avec laquelle de tels semeurs de haine continuent de cibler les femmes musulmanes, sans crainte d’aucune sanction », a-t-elle écrit dans sa plainte.

Un rapport d’Amnesty International de 2018 sur le harcèlement en ligne en Inde a montré que plus une femme s’exprimait, plus elle était susceptible d’être ciblée – l’ampleur de ce phénomène augmentait pour les femmes issues de minorités religieuses et de castes défavorisées.

Source: Avec Afrikmag