Selon les médias israéliens, l’avion du président de l’occupation israélienne, Isaac Herzog, a atterri à Abou Dhabi, où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed.

Les médias israéliens ont révélé que l’avion d’Herzog a traversé l’espace aérien saoudien avant d’arriver aux Émirats arabes unis.

Des sources israéliennes ont affirmé que « pendant le vol d’Herzog vers les Emirats, le capitaine de l’avion s’est adressé aux passagers pour annoncer : Nous sommes maintenant directement au-dessus du Royaume d’Arabie saoudite… Dans peu de temps, nous traverserons la capitale ».

Les sources israéliennes ont ajouté qu' »Herzog est resté dans la cabine du pilote, pour suivre le survol de l’Arabie saoudite et a déclaré : « C’est vraiment un moment très émouvant ».

L’ambassadeur des Émirats arabes unis à Tel-Aviv, Mohammad Mahmoud Al Khaja, a écrit sur son compte Twitter, hier samedi, que son pays « attend avec impatience cette visite historique, qui renforcera les relations bilatérales entre les deux pays, qui cherchent à signer d’importants accords économiques et commerciaux entre eux à l’avenir ».

M.Herzog tiendra une série de réunions avec de hauts responsables des EAU, dont Mohammed bin Zayed, le ministre des Affaires étrangères Abdullah bin Zayed, et le dirigeant de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sans compter la rencontre des membres de la communauté juive dans cet émirat.

Les médias israéliens ont commenté cette visite selon lesquels « elle représente un message de soutien aux Émirats arabes unis dans leur guerre contre le Yémen ».

Le journal Maariv a déclaré que « les Emiratis veulent plus qu’un soutien moral » et a évoqué « le rôle israélien dans le soutien aux EAU à la lumière de l’abandon par les États-Unis des EAU et de leur insistance à parvenir à un accord avec l’Iran » après avoir renoncé à un bon nombre des conditions lors des négociations en cours à Vienne. »

