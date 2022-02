L’ONG de défense des droits humains, Amnesty International, prévoit la diffusion d’un rapport de 211 pages ce mardi 1er février 2022, sur ‘Israël’. Le média Forward, ayant obtenu ledit document, a révélé qu’Amnesty accuse l’entité sioniste de crime d’apartheid.

Le rapport à sortir s’attaque à ‘Israël’, et les crimes dont l’entité sioniste s’est rendue coupable.

L’article publié par le média Forward souligne qu’un « rapport accusant Israël de commettre l’apartheid et décrivant son existence en tant qu’État juif comme une privation des droits fondamentaux des Palestiniens ».

C’est la première fois qu’un tel organisme qualifie officiellement Israël « d’apartheid ».

« Depuis sa création en 1948, Israël a poursuivi une politique explicite d’établissement et de maintien d’une hégémonie démographique juive, et de maximisation de son contrôle sur la terre au profit des Israéliens juifs tout en minimisant le nombre de Palestiniens et en restreignant leurs droits et en obstruant leurs capacités à contester cette dépossession » indique le rapport.

Pis encore, toutes les parties prenantes de l’appareil étatique israélien, civiles et militaires, sont impliquées dans ce système d’apartheid.

Ce rapport découle de quatre années de recherche. Il met en exergue les violations des droits de l’Homme du peuple palestinien, et met à nu, officiellement, les crimes perpétrés par ‘Israël’. Il montre comment l’entité sioniste viole sans cesse, les droits des palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, mais aussi sur le territoire qu’il occupe illégalement.

Les preuves réunies par Amnesty International illustrent que les graves entorses au droit international concernent également les ‘Arabes israéliens’ (Palestiniens vivant dans les territoires occupé en 1948).

Jugé d’antisémite, le document de 211 pages a provoqué la colère du gouvernement sioniste.

Pour les officiels israéliens, « le but de ce rapport est d’éliminer Israël en tant qu’État-nation du peuple juif et la solution qu’il donne est qu’Israël cesse d’exister ».

A l’heure où ces révélations ébranlent la légitimité de l’entité sioniste, ce dernier, poursuit son impérialisme et ses opérations de colonisation illégale.