Des combattants de la Résistance palestinienne ont mené, ce lundi matin 7 février, 9 attaques à l’arme à feu contre les forces d’occupation dans plusieurs endroits de la province de Jénine.

Des sources locales ont rapporté que « des combattants de la résistance ont ouvert le feu sur une tour militaire de l’armée d’occupation à proximité de la colonie Itamar, construite sur des terres palestiniennes près de Naplouse ».

Les tirs se sont, parallèlement, poursuivis après le déclenchement de violents affrontements avec les forces d’occupation qui ont pris d’assaut la ville d’As-Sila Al-Harithiya à Jénine.

D’autres affrontements ont également éclaté, à l’aube d’aujourd’hui, entre des jeunes hommes et les forces d’occupation dans le quartier de Bab Al-Zawiya au centre d’AlKhalil Hébron.

Même son de cloche au nord de la ville d’AlQods occupée, où des heurts ont opposé des jeunes palestiniens aux soldats d’occupation dans la rue Al-Matar, dans la ville de Kafr Aqab.

La résistance armée dans les villes de la Cisjordanie, en particulier à Jénine et à Naplouse, s’est remarquablement accrue ces derniers temps, surtout après la bataille de ‘l’épée d’AlQods’ et l’agression israélienne contre Gaza, la Cisjordanie et les territoires occupés 1948, en mai 2021.

Au cours de l’année 2021, 170 affrontements entre des jeunes Palestiniens et les forces d’occupation ont été recensés autour des points de contrôle de la Cisjordanie occupée.

Source: Traduit à partir de PalToday