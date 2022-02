7 membres de Daech ont péri ce mardi 8 février dans un raid aérien contre une grotte dans le nord de l’Irak, a révélé la cellule sécuritaire des médias en Irak dans un communiqué.

« Les services de renseignement du ministère de l’Intérieur, en coopération avec la cellule de ciblage affiliée au Commandement des opérations conjointes, ont pu surveiller un emplacement important pour les dirigeants de Daech, au sud d’al-Hadhar », ville située au sud-ouest de Mossoul, a indiqué le texte.

Ce dernier précise que la grotte qui a été détectée était d’une longueur de 140 mètres et elle était utilisée comme centre de commandement et de contrôle dans les limites qui séparent les commandements des opérations à l’Ouest de Ninive, de Salaheddine et d’al-Jazirat.

« Les f-16 irakiens ont reçu les informations nécessaires sur cette position et les avions ont visé des frappes précises via l’arsenal nécessaire aboutissant à la destruction de cette tanière ce matin », a poursuivi le communiqué de la cellule.

« Selon des informations préliminaires, à l’intérieur de la grotte se trouvait un détachement de 7 éléments terroristes importants, qui ont tous été tués », toujours selon ce dernier.

Il y a deux jours, le conseiller irakien à la Sécurité nationale, Qassem al-Araji, a annoncé que l’Irak a reçu des informations en provenance du Liban selon lesquelles un groupe libanais affilié à Daech se dirigeait vers l’Irak, et qu’un groupe de ses membres y est déjà arrivé.

M. Araji a indiqué que des morts libanais figuraient parmi ceux qui ont été tués dans les frappes aériennes des forces irakiennes contre des groupes terroristes à Diyala.

Source: Médias