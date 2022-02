Le chef du Conseil souverain de transition soudanais, Abdel Fattah Al-Burhan, a déclaré que les visites mutuelles entre son pays et « Israël » sont menées à des fins « militaires et sécuritaires », et non politiques.

Al-Burhan a ajouté dans une interview à la télévision officielle que son pays « cherche à s’ouvrir et à faire partie de la communauté internationale, et qu’il n’a d’hostilité envers personne ».

Les relations avec « Israël » n’ont pas cessé depuis la rencontre d’Entebbe en Ouganda, et « toutes nos relations avec Israël se cantonnent » à la sécurité et à la coopération militaire, a-t-il souligné.

Burhan a également souligné qu' »aucun haut responsable israélien ne s’est rendu au Soudan, et que toutes les visites qui ont eu lieu proviennent de responsables militaires et de sécurité ».

« C’est une chose normale parmi les pays du monde », a-t-il estimé.

Selon lui « les visites mutuelles avec la partie israélienne ont aidé à échanger des informations pour l’arrestation de groupes terroristes présents au Soudan, qui auraient pu menacer la sécurité du Soudan et de la région ».

Il y a quelques jours, une source bien informée a rapporté qu’un responsable soudanais s’était rendu en ‘Israël’ dans le but de « renforcer les relations », ajoutant que l’envoyé présidentiel était arrivé au début de la semaine. Cette information n’a pas été confirmée des porte-paroles des deux parties.

Au début de ce mois-ci, le nouvel envoyé spécial des États-Unis pour la Corne d’Afrique, David Satterfield, s’était rendu en « Israël » dans le cadre de sa tournée au cours de laquelle il s’est rendu dans plusieurs pays dans le but de faire pression pour « un régime civil démocratique au Soudan ». »

Le Soudan a accepté de normaliser ses relations avec l’entité sioniste en octobre 2020, sous les auspices de l’ancien président américain Donald Trump.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen