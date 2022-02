Dans son discours de ce mercredi 16 février, journée de la commémoration du martyre des trois commandants de la résistance islamique, le numéro un du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a assuré qu’Israël est en phase de déclin et en voie d’extinction.

« L’avenir de la région se dirige sur une voie entièrement différente de celle prévue par certains protagonistes régionaux et internes et sur lesquels ils prévoient leurs calculs. A l’instar des années 80 et 90, dans la foulée de l’invasion israélienne du Liban puis des accords d’Oslo, tous les grands calculs sur lesquels ils avaient misé se sont dilapidés… nous voyons quant a nous qu’Israël est en déclin. Il est sur la voie de l’extinction qui n’est qu’une question de temps », a-t-il déclaré.

Revenant sur les trois menaces et défis primordiaux que les centres israéliens avaient énumérés lors de leurs dernières évaluations, il s’est arrêté a l’instar de stratèges israéliens sur la crise sociétale que traverse l’entité sioniste.

« Dans l’entité de l’occupation, la volonté des Israéliens de supporter davantage les dangers de combat semble se rétracter. Il en est de même pour leur confiance à l’égard de l’armée et des institutions étatiques. De même l’immigration inverse connait une nette recrudescence », a-t-il expliqué.

Selon lui, tous les efforts déployés auprès des pays arabes en vue de normaliser leurs relations avec Israël ne sont que des moyens pour lui donner une nouvelle chance pour l’aider à sortir de ses crises et à perdurer.

« Les compromis politiques et les négociations n’ont aucune perspective. La seule perspective promettante, réelle, sérieuse et celle qui pourrait aboutir à un résultat est celle de la résistance », a-t-il souligné.

Jugeant qu’Israël n’est plus disposé à mener une guerre compte tenu qu’il sait très bien qu’elle lui coutera très chère, Sayed Nasrallah a indiqué qu’Israël a inventé « la bataille entre les guerres », laquelle comprend un certain nombre d’opérations sécuritaires à l’instar de l’envoi de drones vers la banlieue sud comme cela s’était passé depuis deux années.

Il a cité aussi comme bataille les raids aériens en Syrie qui ont pour but selon lui de freiner l’envoi d’armements de qualité à la résistance libanaise depuis la République islamique d’Iran. Il a précisé comment la résistance est parvenue à avorter ses objectifs.

« Le fait de torpiller les tentatives de transfert d’armes depuis l’Iran au Liban a été une réelle menace pour nous, pour la résistance. Mais comme nous appartenons a l’école qui a pour doctrine de transformer la menace en opportunité, celle qui a été promue par l’Imam Khomeiny et bien nous avons transformé ce défi en une occasion. Et depuis nous avons développé nos capacités pour fabriquer sur place ces armements. Nous avons transformé les milliers de missiles dont nous disposions en missiles de précision. Nous n’avons plus besoin de les transporter depuis l’Iran…. Et depuis quelques années aussi, nous fabriquons sur place les drones et n’avons pas besoin de les apporter depuis l’Iran ».

Le chef de la résistance libanaise a aussi révélé que cette dernière a récemment activé sa défense aérienne contre les drones israéliens dont les survols au Liban sont devenus de plus en plus rares ces derniers temps.

Raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, l’entité sioniste essaie de recruter des agents au Liban, en allusion a la vingtaine de réseaux qui ont été découverts ce mois-ci.

« L’ennemi a eu recours au recrutement des agents pour pallier à son incapacité d’envoyer des drones au Liban », a-t-il indiqué.

Evoquant la campagne médiatique menée au Liban contre le Hezbollah et la résistance, sur instigation américaine et israélienne entre autres, Sayed Nasrallah a insisté sur le fait qu’elle n’affecte en rien le développement des capacités de la résistance.

« La résistance travaille à l’écart des évènements internes libanais. Sachez que pendant l’été et le printemps derniers, elle a effectué ses manœuvres et ses entrainements les plus importants depuis des dizaines d’années. Pendant que certain se malmenaient dans toutes les directions aisni que l’ambassade des Etats-Unis à payer des millions de dollars pour ternir son image ».

S’agissant des prochaines législatives prévues le mois de mai prochain, il a tenu à démentir ceux qui ne cessent d’arguer que le Hezbollah et le courant patriotique libre voudraient empêcher leur tenue. « Ce sont ceux qui nous accusent qui semblent vouloir que les élections n’aient pas lieu », a-t-il répliqué. Il a annoncé le slogan du Hezbollah pour cette prochaine échéance : « nous continuerons à protéger et à construire ».

Evoquant les trois protagonistes de l’équation de la puissance du Liban, Résistance, armée, peuple, il a salué l’armée qui est « la garante de la sécurité du Liban » et qui d’après lui ne devrait pas être tributaire de l’aide d’un seul pays, en allusion aux États-Unis qui s’accaparent son entrainement et son armement.

« Le soutien à l’armée libanaise ne devrait pas se cantonner à un seul pays », a-t-il persisté.

Evoquant le peuple et l’opinion publique libanaise, il a mis en garde contre la campagne d’intoxication dont elle ait l’objet, sur fond de crise économique et financière qui est attribuée arbitrairement au Hezbollah, et destinée à la séparer de la résistance, et surtout l’environnement de la résistance.

« Si le peuple libanais renonce à la résistance et s’en démarque, elle ne pourra plus défendre son existence, son présent et son avenir. Le peuple est une composante essentielle dans cette équation et l’environnement de la résistance l’est davantage. Il est la base de ses exploits.

« Certains voudraient mener les législatives selon le projet de désarmement de la résistance en profitant de la situation économique difficile et voulant l’imputer injustement à la résistance », a-t-il mis en garde.

Sayed Nasrallah a aussi averti contre les tentatives de changer non seulement l’identité du Liban comme pays arabe que « la résistance a défendu corps et ame », mais aussi d’affecter son rôle de pays des libertés politique et de la presse, indiquant qu’il a toujours accueilli toutes les oppositions du monde arabe, et été la tribune libre des tous les points de vue, en allusion aux récentes interdictions du Premier ministre Najib Mikati adressées à l’opposition bahreïnie de s’exprimer au Liban.

« Chaque peuple a le droit de venir au Liban pour défendre ses droits. C’est nous qui allons défendre le Liban des libertés ».

Principales idées du discours

Dieu dit: Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d’Allah : ils tuent, et ils se font tuer. C’est une promesse authentique qu’Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l’Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu’Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l’échange que vous avez fait : Et c’est là le très grand succès .

En cette occasion je voudrais avant tout rendre hommage à l’Imam Ali, à l’occasion de la commémoration de sa naissance le 13 rajab, et de rappeler en ces moments qu’il a été le conquérant de Khaïbar ce qui signifie beaucoup pour nous. Et pour dire à quel point nous sommes reconnaissants à nos parents de nous avoir éduqués dans son amour et pour être ses adeptes…

Pourquoi le slogan 1982

Concernant la célébration que nous commémorons aujourd’hui, celle des commandants martyrs de la résistance islamique, cette année, les frères ont choisis comme slogan la résolution 1982. Cela fait 38 ans que cheikh Ragheb Harb est tombé en martyre, de même cela ait 30 ans que sayed Abbas Moussaoui est lui aussi tombé en martyr ainsi que sa vertueuse épouse vertueuse et son fils, de même 14 ans sont passées au martyre du commandant Imad Moughniyeh. Sachant aussi que le mois de juin prochain, nous allons célébrer les 40 années du lancement de la résistance islamique.

Les frères ont constaté qu’en ajoutant les 38 aux 30 et aux 14 années le total équivaut à 82, de quoi rappeler l’an 1982… Ce fut l’année de la grande résolution qui a été prise pour combattre l’occupation israélienne, elle s’est poursuivie grâce au sang de tous les martyrs, tous, dont les commandants martyrs, à qui tous nos exploits sont redevables après Dieu.

(…)

La résistance, les débuts et tous les martyrs

Lorsque nous parlons de la résistance, nous ne prétendons en aucun cas qu’elle a commencé avec nous en 1982. Elle était présente avant l’invasion israélienne de 1982. Il y avait la résistance palestinienne qui jouissait d’une grande présence. Puis certains mouvements nationalistes et de gauche avaient adhéré à la résistance contre l’entité sioniste et avaient leurs organisations…

Dans les milieux chiites, les débuts ont été amorcés avec sayed Abdel Hussein Charaffeddine, lors de l’implantation de l’entité sioniste. Puis avec sayyed Moussa Sadr qui lorsqu’il a fondé le mouvement des brigades de la résistance libanaise appelé Amal. Et puis la résistance islamique a été fondée à partir de 1982.

Nous ne prétendons jamais vouloir confisquer les résistances contre Israël

La particularité de l’invasion de 1982 par rapport à celle de 1978 et des autres agressions contre Liban qui n’ont jamais connu de répit depuis l’implantation du régime sioniste en Palestine est qu’elle a constitué la plus grande menace pour le Liban et son peuple voire pas seulement pour le Liban mais pour toute la région.

Mais le Liban était le plus menacé face à l’occupation dont la durée n’avait pas été fixée à une date et qui risquait de perdurer bien davantage. Le Liban risquait de perdre son identité arabe, on projetait de le rallier l’ère israélienne et d’être affilié au projet israélien, de concert avec des parties internes qui étaient entièrement partantes dans ce projet…

Il faut marquer que c’est la résistance dont le Hezbollah qui a préservé l’identité arabe du Liban et tous ceux qui se disent aujourd’hui attaché à l’identité arabe du Liban devraient s’en souvenir que la résistance l’a défendue avec le sang et le jihad… Mais l’arabité qu’elle défend est la vraie arabité qui récuse la normalisation avec l’ennemi de la oumma.

Dans ce climat est née la résistance islamique, le Hezbollah, pour rejoindre les autres forces de la résistance islamiques et non islamiques pour mener ensemble la bataille de libération du Liban, de son indépendance, de sa souveraineté et de restituer sa dignité…

A cet égard cheikh Ragheb Harb s’est distingué avec son courage, son franc parler, sa franchise, sa présence dans tous les terrains, son aptitude à faire face aux balles, à tomber en martyre, refusant d’attendre, refusant de sourire et de saluer l’ennemi de la main, et refusant l’occupation

L’ennemi en a eu marre de lui, de sa voix qui criait la vérité, de son courage et l’a tué…

Il a été l’icône du lancement de la résistance jusqu’à la fin, avec ses deux alternatives, soit le martyre ou la victoire. Il a été l’exemple à suivre pour tous les autres milliers de martyrs, les meilleurs de nos hommes, de nos femmes et enfants

Sayed Abbas Moussaoui était sur la même voie que celle de cheikh Ragheb. Il a emprunté lui aussi cette voie épineuse dès les premières heures de l’invasion en juin 1982, il s’est consacré corps et âme et jusqu’à son martyre dans toutes ses phases, sur tous ses fronts et terrains, dans les camps d’entrainement, pour la fourniture des armements, et pour préparer son environnement…

Il voyait qu’elle était le seul moyen pour le salut du Liban et de son peuple, pour sa liberté et la sauvegarde de ses sacro saints…

Avec lui, la résistance a été institutionnalisée et s’est transformée en une entité ferme et puissante dans toutes les dimensions…

Avec Haj Imad qui représente une grande valeur pour tous les combattants avec qui il a travaillé, ce fut le rendez-vous de la résistance avec les actes sur le terrain, avec les armes, le sang, les victoires, le changement des équations, l’écrasement des os de l’ennemi, et la défaite de son image comme armée indestructible. Avec lui ce fut l’édification qualitative et quantitative des capacités militaires de la résistance…Il a réalisé le rêve de cheikh Ragheb Harb et celui de sayed Abbas Moussaoui…

Puis cette résistance a suivi leurs pas avec les autres chefs martyrs et tous les autres à l’instar de Moustafa Badreddine et Hassan Lakkis et les autres qui ont poursuivi l’action pour faire face aux menaces et convoitise de l’ennemi, tout en gardant l’œil sur al-Qods, les sacro saints et le peuple palestinien…

A SUIVRE

Source: Al-Manar