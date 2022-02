Certains médias turcs citant des sources israéliennes ont annoncé que les relations entre le Mossad et l’agence de renseignement turc MIT se sont approfondies au cours des deux dernières années.

Récemment, un haut responsable du Mossad est arrivé en Turquie pour enquêter sur les relations entre les deux agences de renseignement.

La semaine passée, les services de renseignements turcs MIT ont révélé avoir déjoué un complot iranien visant l’assassinat d’un homme d’affaires turco-israélien à Istanbul, en représailles à l’assassinat du scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh, a rapporté vendredi un journal pro-gouvernemental Sabah. Huit personnes suspectées de vouloir assassiner Yair Geller possédant des affaires dans les secteurs de l’aviation et de la défense ont été arrêtées.

Il est aussi question selon les médias israéliens que le Mossad aurait déjoué 12 tentatives d’assassinat contre des citoyens israéliens en Turquie avec la coopération de MIT.

Durant ces derniers mois, les médias turcs se sont fait l’écho de la découverte de réseaux d’espionnage israéliens en Turquie.

Entretemps, un journal turc a avancé que la Turquie a l’intention d’expulser les chefs militaires du Hamas tout en préservant les leaders politiques.

Selon le quotidien Hürriyet, Ankara a déjà informé les dirigeants palestiniens du mouvement de résistance de cette décision et mène des pourparlers secrets avec un certain nombre de pays de la région depuis environ un an et demi, dans l’objectif de trouver un nouveau centre d’hébergement pour les membres du Hamas.

Dans ce cadre, le journal Israel Hayom a annoncé que le régime sioniste n’avait pas encore confirmé ou démenti cette nouvelle.

Cependant, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a récemment déclaré que le développement des relations de la Turquie avec le régime israélien ne conduirait pas à un changement de sa politique envers les Palestiniens.

De même, le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait précédemment déclaré qu’Israël était prudent face aux initiatives du président turc.

A savoir que le président israélien Isaac Herzog devrait se rendre dans les prochaines semaines en Turquie pour rencontrer son homologue turc et mettre fin à une décennie de tensions.

Auparavant, une délégation turque de haut niveau dirigée par le vice-ministre turc des Affaires étrangères Sedat Onal et le porte-parole d’Erdogan Ibrahim Qalan, se rendra en ‘Israël’. Elle devrait rencontrer le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères et un certain nombre de hauts responsables de ce ministère, selon le journal israélien Jerusalem Post, pour préparer la visite du président israélien.

Source: Avec Press Tv